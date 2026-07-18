Bloomberg: FIFA отказалась переносить финал чемпионата мира из-за смога

FIFA не обсуждает перенос финального матча чемпионата мира по футболу из-за смога, вызванного лесными пожарами в Канаде. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

В воскресенье сборные Испании и Аргентины должны встретиться на MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). По словам сотрудника Белого дома, неофициально ситуация со смогом обсуждалась американской администрацией с представителями FIFA. Однако какого-либо итогового совещания и конкретного решения не принимали. Позиция FIFA предполагает, что, несмотря на ухудшение качества воздуха в районе Нью-Йорка, матч начнется вовремя (в 22:00 мск).

В Национальной метеорологической службе отметили, что их специалисты находились в командном центре FIFA в Майами на протяжении всего турнира и будут продолжать следить за погодой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидация последствий природных пожаров в соседней стране обходится американскому бюджету в миллиарды долларов. Он обвинил власти Канады в том, что они «недостаточно ухаживают за своими лесами».