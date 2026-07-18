На подлете к Москве сбили беспилотник

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. Это 56-й дрон, сбитый на полете к городу с начала суток.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ночью в сторону Москвы летело более 370 БПЛА, сообщал Сергей Собянин. По его словам, большая часть была сбита на дальних подступах.

Над Подмосковьем, по данным губернатора Андрея Воробьева, прошлой ночью было сбито 48 беспилотников. Пострадали 26 человек. На территории нефтебазы в Ногинске произошел пожар.