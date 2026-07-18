На нефтебазе в подмосковном Ногинске произошел пожар после удара БПЛА
На территории нефтебазы в Ногинске начался пожар после удара беспилотника. На месте работают пожарные. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
В Ногинске пострадали два человека. Рядом с местом происшествия эвакуировали родильный дом. Пациентов и персонал перевели в другие медучреждения. Женщин, которым требовалась специализированная помощь, направили в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелково, добавил господин Воробьев.
За ночь над Подмосковьем сбили 48 беспилотников. Всего при атаке пострадали 26 человек. Двое — в Ногинске и еще 24 — в Электростали. Там БПЛА ударил по складу Wildberries. По данным губернатора, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Для оказания помощи пострадавшим работают 40 бригад скорой помощи и 12 бригад территориального центра медицины катастроф. На местах атак работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийные службы и представители муниципалитетов. Продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территории, отметил Андрей Воробьев.
В последние годы наблюдается серия атак беспилотников на нефтебазы в различных регионах России, включая Воронежскую, Тамбовскую, Курскую, Липецкую, Волгоградскую и Краснодарский край. Эти инциденты приводили к пожарам и возгораниям на объектах топливной инфраструктуры, часто требуя привлечения значительных сил экстренных служб и пожарных поездов для их ликвидации. В большинстве случаев сообщалось об отсутствии пострадавших или о единичных ранениях, однако некоторые атаки, например, в Краснодарском крае, приводили к ранению нескольких сотрудников.
Подобные атаки БПЛА на нефтебазы часто фиксируются ночью и могут быть частью массированных налетов дронов на несколько российских регионов одновременно. Так, были случаи, когда нефтебазы атаковывались беспилотниками в одно время с ударами по другим объектам или населенным пунктам. Например, в Воронежской области в январе 2025 года нефтебаза в Лискинском районе подверглась атаке, что привело к введению режима чрезвычайной ситуации для оперативного устранения последствий. В Кубанском Кавказском районе в марте 2025 года к тушению пожара на нефтебазе привлекли четыре пожарных поезда, и во время ликвидации возгорания пострадали двое пожарных.
Эти происшествия не только создают прямые угрозы для инфраструктуры и населения, но и могут вызывать перекрытие дорог, как это было в Краснодарском крае, и временные ограничения на продажу топлива, что отмечалось на Кубани. Удары приводили к пожаром на нефтебазах в Феодосии (октябрь 2025), Пензе (январь 2026), Усть-Лабинске (июнь 2026) и других местах. Общим для этих событий является использование БПЛА и привлечение экстренных служб для ликвидации возгораний и последствий.