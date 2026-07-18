На нефтебазе в подмосковном Ногинске произошел пожар после удара БПЛА

На территории нефтебазы в Ногинске начался пожар после удара беспилотника. На месте работают пожарные. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

В Ногинске пострадали два человека. Рядом с местом происшествия эвакуировали родильный дом. Пациентов и персонал перевели в другие медучреждения. Женщин, которым требовалась специализированная помощь, направили в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелково, добавил господин Воробьев.

За ночь над Подмосковьем сбили 48 беспилотников. Всего при атаке пострадали 26 человек. Двое — в Ногинске и еще 24 — в Электростали. Там БПЛА ударил по складу Wildberries. По данным губернатора, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Для оказания помощи пострадавшим работают 40 бригад скорой помощи и 12 бригад территориального центра медицины катастроф. На местах атак работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийные службы и представители муниципалитетов. Продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территории, отметил Андрей Воробьев.