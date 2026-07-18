В первой половине июля вырос спрос на наличные

Объем наличных денег в обращении с 1 по 16 июля 2026 года увеличился на 513 млрд руб. Это на 7% больше среднемесячного показателя второго квартала — 479,4 млрд руб., пишет «Интерфакс».

По данным ЦБ, в апреле объем наличных денег в обращении составил 607,3 млрд руб., в мае — 381,2 млрд руб., в июне — 449,7 млрд руб. Агентство уточняет, что в начале июля произошло удвоение спроса на наличные по сравнению с предыдущим периодом. С начала февраля до середины июля объем наличных в обращении увеличился на 2 трлн 416,5 млрд руб.

Банк России объяснял рост спроса на наличные адаптацией граждан к налоговым изменениям, а также отключениями мобильного интернета в стране, которые побуждают россиян снимать деньги для осуществления платежей.

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