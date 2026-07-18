В первой половине июля вырос спрос на наличные
Объем наличных денег в обращении с 1 по 16 июля 2026 года увеличился на 513 млрд руб. Это на 7% больше среднемесячного показателя второго квартала — 479,4 млрд руб., пишет «Интерфакс».
По данным ЦБ, в апреле объем наличных денег в обращении составил 607,3 млрд руб., в мае — 381,2 млрд руб., в июне — 449,7 млрд руб. Агентство уточняет, что в начале июля произошло удвоение спроса на наличные по сравнению с предыдущим периодом. С начала февраля до середины июля объем наличных в обращении увеличился на 2 трлн 416,5 млрд руб.
Банк России объяснял рост спроса на наличные адаптацией граждан к налоговым изменениям, а также отключениями мобильного интернета в стране, которые побуждают россиян снимать деньги для осуществления платежей.
Подробнее — в материале «Ъ» «Возвращение кошельков».
Рост спроса на наличные деньги в России объясняется рядом факторов, включая адаптацию граждан к налоговым изменениям и перебои с мобильным интернетом в регионах, которые побуждают людей иметь запас средств на случай сбоев в работе цифровой инфраструктуры. Эти причины привели к изменению платежного поведения: люди привыкают носить с собой большие суммы наличных, особенно учитывая, что проблемы могут возникать и с банкоматами.
Банк России отмечает, что, несмотря на рост наличных, общий объем денежной массы не создает дополнительного спроса на товары и услуги, а лишь меняет её структуру. Однако, по мнению экспертов, это может способствовать уходу бизнеса в "серую зону", поскольку наличные транзакции менее контролируются и реже облагаются налогами. Это также влияет на ликвидность банков, так как остатки наличных не работают и не приносят процентный доход.