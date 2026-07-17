Вирус папилломы человека с начала года выявили у 3,3 тыс. свердловчанок

Около 27 тыс. жительниц Свердловской области в возрасте от 21 до 49 лет с начала 2026 года прошли обследование на ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) в рамках репродуктивной диспансеризации. Положительный результат показали пробы примерно 3,3 тыс. человек, сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Почти у 13% обследованных на вирус папилломы человека были выявлены патологические изменения. Это очень важный показатель, ведь ВПЧ-инфекция распространена повсеместно и протекает малосимптомно, жалобы появляются у пациентов лишь спустя длительное время, когда возникают воспалительные процессы, снижается фертильность, развивается бесплодие», — отметила главный врач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева.

По данным минздрава, даже при однократной физической близости вероятность заражения ВПЧ от носителя инфекции достигает 80%. Около 60% людей инфицируются в течение двух лет после начала половой жизни.

Анализ на ВПЧ включили в программу репродуктивной диспансеризации в Свердловской области с начала 2026 года. Пройти обследование можно в поликлинике по месту жительства, а также в Центре репродуктивного здоровья в Каменске-Уральском и в областном диспансере в Екатеринбурге на улице Розы Люксембург, 1.

Полина Бабинцева