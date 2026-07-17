Производство автомобильных катализаторов на Среднем Урале увеличили в три раза

В Новоуральске (Свердловская область) компания «Экоальянс» запустила новые линии по производству автомобильных катализаторов, увеличив выпуск продукции в три раза — с 800 тыс. до 2,4 млн каталитических блоков в год. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Общий объем инвестиций в проект составил 4,3 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности по программе «Автокомпоненты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области

Продукция предприятия предназначена для российских производителей легковых и грузовых автомобилей и уже поставляется на конвейеры отечественных автозаводов, включая производство автомобилей Aurus.

«Запуск новых линий в Новоуральске — показательный результат взаимодействия предприятия, федерального Фонда развития промышленности и региона. Для нас это новые компетенции, дополнительные налоговые поступления и устойчивое развитие промышленности»,— сказал губернатор Денис Паслер.

По данным департамента, новые каталитические блоки соответствуют экологическим стандартам Евро-6b и Евро-6c и позволяют сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 90-98%.

Полина Бабинцева