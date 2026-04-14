Власти рассказали о состоянии раненых при ночной атаке БПЛА на липецкий Елец

Один из пяти пострадавших в ночной атаке БПЛА на Елец Липецкой области выписан из больницы, еще одному не потребовалась госпитализация. При этом один пациент находится в тяжелом состоянии, двое — в стабильном. Об этом сообщили в правительстве региона. Ранее было известно об одной погибшей.

Последствия ночной атаки БПЛА в Ельце

Последствия ночной атаки БПЛА в Ельце

Уточняется, что собственникам поврежденных при атаке квартир предоставят временное размещение. Оценка ущерба продолжается.

По данным губернатора Игоря Артамонова, в результате ночной атаки было нарушено остекление нескольких жилых домов в Ельце. Также в райцентре Долгоруково после падения БПЛА возник пожар в жилом доме, его потушили.

В Минобороны сообщили, что ночью над Россией сбили 97 дронов. В частности, беспилотники уничтожили над Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областями.

