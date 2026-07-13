Автору ролика об атаке БПЛА в Липецкой области назначили штраф

Жителю Липецкой области назначили штраф в размере 1 тыс. руб. за публикацию видеозаписи с моментом атаки БПЛА. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Отмечается, что мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки БПЛА в Липецкой области

Фото: Telegram-канал Вячеслава Жабина Последствия атаки БПЛА в Липецкой области

Фото: Telegram-канал Вячеслава Жабина

Видео было выложено в один из каналов в мессенджере 14 апреля этого года. Этот факт расценили как административное правонарушение по ч. 1 ст. 3.8 КоАП Липецкой области, которая устанавливает ответственность за неисполнение требований нормативных правовых актов губернатора, принятых во исполнение решений регионального оперативного штаба.

Нарушение ч. 1 ст. 3.8 КоАП Липецкой области влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тыс. руб., на должностных лиц — от 20 до 30 тыс. руб., на юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб. При повторном совершении аналогичного правонарушения штраф может вырасти до 200 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 14 апреля в Липецкой области под удар беспилотников попал Елец. В доме на улице Черокманова погибла женщина. Пострадали еще пять человек. В результате атаки побило окна в нескольких многоквартирных домах.

Денис Данилов