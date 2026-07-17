ВС РФ изменил решение по иску 33 курских активистов об участниках заседаний

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ не стала отменять определение судебной коллегии по административным делам об отказе рассматривать иск 33 курских общественников. При этом она изменила мотивировочную часть документа. Это следует из апелляционного определения, с которым ознакомился «Ъ-Черноземье». В своем заявлении члены общественной организации «Народный совет города Курска и Курской области» добивались отмены распоряжения председателя Кировского райсуда Курска об ограничении присутствия слушателей и СМИ на открытых заседаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отказывая в принятии иска, судебная коллегия по административным делам ВС РФ решила, что оспаривание распоряжения председателя райсуда фактически сводится к оспариванию федерального закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации». В силу этого вопрос относится к компетенции Конституционного суда РФ.

Апелляционная коллегия пришла к выводу, что распоряжение председателя районного суда не имеет статуса нормативно-правового акта, а проверка законности действий суда, по нормам КАС РФ, не может быть проведена другим судом.

«При таких обстоятельствах настоящее административное исковое заявление не может быть принято к производству Верховного суда Российской Федерации, равно как и иного суда, в качестве суда первой инстанции»,— заключила апелляция.

Один из активистов Михаил Шумаков рассказал «Ъ-Черноземье», что заявители планируют и дальше обжаловать отказ в рассмотрении иска. При этом господина Шумакова и других граждан начали пускать на заседания в Кировском райсуде в качестве слушателей.

Господин Шумаков также рассказал «Ъ-Черноземье», что ВС РФ в решении от 5 июня 2017 года установил, что приказ Федеральной таможенной службы от 20 июня 2012 года №1212 «Об утверждении инструкции по организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах таможенной инфраструктуры», которым также устанавливался ряд ограничений, является нормативным правовым актом, а не внутренним локальным. Это объяснялось тем, что положения приказа «имели признаки нормативного правового акта и он затрагивал права и свободы человека». Из-за этого документ должен был быть зарегистрирован в Минюсте РФ и опубликован, но этого не было сделано. В связи с чем приказ был признан недействующим. Согласно картотеке Верховного судв РФ, это решение устояло в апелляции.

«Ъ-Черноземье» уже сообщал о судебных процессах с участием курских общественников. Так, осенью 2023 года Михаил Шумаков и другой активист Александр Сысоев обжаловали постановление курского губернатора от 22 июня 2023 года в рамках реализации президентского указа о введении в регионе среднего уровня реагирования. Этим документом в области на неопределенный срок запретили проведение любых массовых мероприятий, за исключением посвященных государственным праздникам, Дням воинской славы и памятным датам, проводимым органами публичной власти. Господин Сысоев рассказывал, что считает решение губернатора нарушением федерального закона (ФЗ) «О военном положении» и Конституции РФ. Общественник утверждал, что на территории России, где не введено военное положение, данные гражданину Конституцией права и свободы «не могут быть ограничены ничем, кроме ФЗ».

Курский облсуд отказался удовлетворять иск, а Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил это решение. В кассацию активисты не пошли из-за вторжения ВСУ в регион. В июле 2025 года распоряжение отменил нынешний губернатор Александр Хинштейн.

Алина Морозова