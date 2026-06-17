33 курских активиста обжалуют ограничение на участие слушателей в заседаниях суда

Завтра апелляционная коллегия Верховного суда РФ рассмотрит жалобу 33 общественников из Курской области на отказ судебной коллегии по административным делам рассматривать их иск. В нем члены общественной организации «Народный совет города Курска и Курской области» оспаривают распоряжение председателя Кировского райсуда Курска об ограничении присутствия слушателей и СМИ на открытых заседаниях. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил один из заявителей Михаил Шумаков.

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Председатель райсуда Анатолий Кратюк выпустил распоряжение, с которым ознакомился «Ъ-Черноземье», 16 мая 2023 года. В нем говорится, что из-за угрозы террористических актов на открытых судебных заседаниях разрешается присутствовать только близким родственникам участников процесса. Решение об исключении для каждого слушателя может принять только председатель суда или его исполняющий обязанности.

Господин Шумаков рассказал «Ъ-Черноземье», что, по его наблюдениям, в другие суды слушателей свободно допускают на открытые заседания. Ограничения в работе Кировского райсуда были обнаружены, когда нескольким участникам общественного объединения не разрешили присутствовать на заседании «своей коллеги».

В конце марта общественники обратились в Верховный суд РФ, но там отказались принимать их заявление. В соответствующем определении, которое есть в распоряжении «Ъ-Черноземье», говорится, что решение председателя Кировского райсуда принято в соответствии с федеральным законом «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации». Кроме того, в документе указывается, что проверка соответствия федеральных законов нормам Конституции РФ относится к компетенции Конституционного суда.

Михаил Шумаков отметил в беседе с «Ъ-Черноземье», что Верховный суд якобы сам должен был передать материалы в Конституционный суд, если посчитал, что федеральный закон «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» противоречит Конституции РФ, но при этом полагает, что ВС РФ должен был принять к рассмотрению иск и отменить оспариваемое распоряжение. Основанием для этого общественник назвал разъяснение применения законодательства в постановлении Пленума ВС РФ «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов».

В объединенной пресс-службе судебной системы Курской области «Ъ-Черноземье» коротко прокомментировали иск активистов: «ВС РФ будет дана надлежащая оценка поступившим материалам».

«Ъ-Черноземье» уже сообщал о судебных процессах с участием курских общественников. Так, осенью 2023 года Михаил Шумаков и другой активист Александр Сысоев обжаловали постановление курского губернатора от 22 июня 2023 года в рамках реализации указа президента о введении в регионе среднего уровня реагирования. Согласно документу, в области на неопределенный срок запрещалось проведение любых массовых мероприятий, за исключением посвященных государственным праздникам, Дням воинской славы и памятным датам, проводимым органами публичной власти. Господин Сысоев рассказывал, что считает решение губернатора нарушением федерального закона (ФЗ) «О военном положении» и Конституции РФ. Общественник утверждал, что на территории России, где не введено военное положение, данные гражданину Конституцией права и свободы «не могут быть ограничены ничем, кроме ФЗ».

Курский облсуд отказался удовлетворять иск, а Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил это решение.

Алина Морозова