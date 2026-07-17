«Урал Футбол Фест», «Царские дни», Newlightchild и Дзига Вертов

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно посетить концерт рэпера Newlightchild, услышать музыку из анимационных фильмов Хаяо Миядзаки или увидеть выступление солиста группы «Quest Pistols Show» в рамках фестиваля «Урал Футбол Фест». В музеях — побывать на открытии выставки художников Сергея Тарабарова и Евгении Черепниной и посетить экскурсию, посвященную истории «Уктусской школы». В кино — увидеть фильмы «Ведьмина служба доставки», «Запределье» и документальное кино Дзиги Вертова. А на лекциях можно узнать, как появился государственный гимн России и узнать личные воспоминания о группе «Наутилус Помпилиус». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Концерты

В клубе «Фабрика Event Hall» 18 июля состоится концерт рэп-артиста Newlightchild. На сцене будут звучать новинки и главные композиции артиста. Стоимость билетов — от 2,5 тыс. до 5,5 тыс. руб.

В джазовом клубе EverJazz 19 июля выступит с концертом группа The Crossroadz. За годы группа с Сергея Воронова сыграла тысячи концертов, гастролировала в Европе и Китае. Зрители увидят программу из авторских песен и хитов классики блюза в фирменных аранжировках. Стоимость билетов — от 1,4 тыс. до 1,8 тыс. руб.

В «Доме Simple Music» 19 июля состоится концерт «Сны Миядзаки». Артисты студии камерной музыки исполнят произведения из анимационных фильмов японского режиссера Хаяо Миядзаки. Среди них: «Ходячий замок», «Навсикая из долины ветров», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Небесный замок Лапута» и другие. Стоимость билетов — от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Литературный квартал

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Литературный квартал

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На летней эстраде Литературного квартала 21 июля состоится чтение поэмы Александра Пушкина «Медный всадник» в сопровождении оркестра B-A-C-H. В музыкальной основе — произведения Бернарда Эрмана, французского композитора XX века. Музыка этого композитора известна по фильмам Хичкока «Птицы», «Психо» и других знаменитых кинолентах. Стоимость билета — 700 руб.

В музее Владимира Высоцкого 24 июля выступит Евгений Чулков с программой «Жизнь для друзей». В ее рамках он исполнит популярные и редкие стихи и песни Владимира Высоцкого и поделится воспоминаниями близких друзей поэта — Кохановского, Карапетяна, Туманова. Стоимость билета - 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка уральского андеграунда «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктусской школе» в арт-галерее Ельцин-центра

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выставка уральского андеграунда «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктусской школе» в арт-галерее Ельцин-центра

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки и экскурсии

В арт-галерее Ельцин-центра 18 июля состоится экскурсия по выставке «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктусской школе». В программе — знакомство с наследием неофициального художественного объединения «Уктусская школа», основоположниками андеграунда в Свердловске и историей «уктуссцев» с момента появления объединения в изостудии в ДК Железнодорожников до их неформальных поисков. Стоимость билета — 350 руб.

Музей Бориса Ельцина 18 июля организуют музейно-пешеходную экскурсию «Ельцин Центр. Точка выбора». В ходе нее гости прогуляются по кварталу Екатеринбург-Сити, посетят музей Бориса Ельцина и познакомятся с самыми популярными площадками первого и единственного в Европе президентского центра. Стоимость билета - 700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Между личным и публичным: живопись Татьяны Назаренко» в Музее андеграунда

Фото: София Паникова Выставка «Между личным и публичным: живопись Татьяны Назаренко» в Музее андеграунда

Фото: София Паникова

В Музее андеграунда 19 июля пройдет экскурсия «Женщины в искусстве». Для гостей подготовили специальный маршрут, посвященный женщинам, без которых андеграунд был бы невозможен. Среди них Лидия Мастеркова и Валентина Кропивницкая, Анна Таршис, Татьяна Глебова и многие другие участницы неофициального искусства Москвы, Ленинграда и Свердловска. Экскурсия состоится в рамках публичной программы выставки «Между личным и публичным: живопись Татьяны Назаренко» и охватит как временную выставку, так и постоянную экспозицию музея. Стоимость билета — от 250 до 500 руб.

В арт-галерее Ельцин-центра 19 июля пройдет медиация «Эксперимент дилетантов: проба «Уктусской школы». Участники разговора о выставке, знакомясь с работами художников и обсуждая их, смогут заглянуть в творческую лабораторию «Уктусской школы» и узнать уникальные методы «уктуссцев». Стоимость билетов — 350 руб.

Галерея «Синара Арт» 21 июля организует экскурсию «Невидимая работа: день хранителя». На ней расскажут о том, что на самом деле происходит в фондах галереи, куда не пускают посетителей. «Вы увидите, что сохранность — это не разовое действие, а система четких процедур, измерений и документов»,— говорится в аннотации. Полный билет на экскурсию — 700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Палимпсест. Следы времен в искусстве Глеба Богомолова»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выставка «Палимпсест. Следы времен в искусстве Глеба Богомолова»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 21 июля пройдет открытая экскурсия по выставке «Палимпсест. Следы времен в искусстве Глеба Богомолова». Гости смогут увидеть произведения андеграундного художника-философа из Санкт-Петербурга, который создал собственный живописный стиль и мифологию творчества. Стоимость билетов — от 250 до 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация выставочных проектов "Фундаментальный лексикон" и "Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Презентация выставочных проектов "Фундаментальный лексикон" и "Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Галерея «Синара Арт» 23 июля ждет гостей на обзорной экскурсии по двум выставочным проектам «Все за один вечер в "Синара Арт"». В программе — знакомство со всеми текущими выставочными проектами: «Фундаментальный лексикон» и «Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза». Стоимость билета — 500 руб.

В Музее наивного искусства 24 июля откроется выставка «Остров Тарабаровых. Наив и не только. Из коллекции Сергея Тарабарова и Евгении Черепниной». На ней гости смогут увидеть презентацию уникального частного собрания галеристов, чья коллекция складывалась на протяжении трех десятилетий с конца 1980-х годов. Выставка приурочена ко Дню наивного искусства в России. Стоимость билета — от 150 до 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинозал Ельцин-центра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Кинозал Ельцин-центра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

В кинозале Ельцин-центра 18 июля состоится специальный показ документального фильма «Киноглаз» киноавангардиста Дзиги Вертова. Зрители увидят сборник небольших эпизодов о жизни Советского Союза, объединенных в серию «Жизнь врасплох», где большое внимание уделено детям и их пионерской организации. Показ пройдет в рамках выставки, приуроченной к 130-летию режиссера Дзиги Вертова. Стоимость билета — 500 руб.

В кинозале Ельцин-центра 18, 19 и 24 июля пройдет показ фильма на языке оригинала с русскими субтитрами «Ведьмина служба доставки» режиссера Хаяо Миядзаки. Картина расскажет о приключениях молодой ведьмы Кики, которой предстоит прожить в мире людей. Стоимость билета — от 300 до 400 руб.

В кинозале Ельцин-центра с 18 по 24 июля пройдет показ фильма на языке оригинала с русскими субтитрами «Запределье». Тарсем Сингх в своей картине рассказал о знакомстве каскадера Роя и маленькой Александри, которая погружается в вымышленный мир о таинственном Разбойнике в маске. Стоимость билета — от 350 до 400 руб.

В Доме кино 19 июля состоится показ романтической драмы Клода Лелуша на языке оригинала с русскими субтитрами «Мужчина и женщина». Гости увидят классику французского кино, которая выходит в прокат к 60-летию фильма в 4К-реставрации. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля-1966 и премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и лучший оригинальный сценарий. Стоимость билета — 550 руб.

Лекции

В культурно-просветительском центре «Царский» 18 июля состоится лекция «Государственный гимн России: страницы истории». С гостями будет беседовать заведующая регентским отделением Екатеринбургской духовной семинарии, доктор искусствоведения Ксения Шелудякова. Мероприятие входит в программу фестиваля «Царские дни». Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В рок-зале Музея андеграунда 21 июля состоится лекция «Обложки подпольных альбомов "Наутилуса Помпилиуса" — фотосессии и икс-файлы из личного архива Ильдара Зиганшина». На ней фотограф и дизайнер Ильдар Зиганшин поделится своими личными воспоминаниями о группе «Наутилус Помпилиус». Стоимость билета — от 250 до 500 руб.

Библиотечный центр «Екатеринбург» (БЦЕ) 23 июля организует лекцию-встречу книжно-психологического клуба, где пройдет обсуждение философского романа Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». Гости смогут поучаствовать в вдумчивых дискуссий и увидеть классику под новым углом. Встреча пройдет в формате пикника в одном из парков города. Стоимость — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль православной культуры "Царские дни"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фестиваль православной культуры "Царские дни"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фестивали

В Екатеринбурге до 21 июля проходит международный фестиваль православной культуры «Царские дни». Мероприятия посвящены годовщине убийства Николая II и членов его семьи. Основными местами проведения культурно-просветительских мероприятий стали Храм-на-крови, построенный на месте Ипатьевского дома, культурно-просветительский центр «Царский», и исторический парк «Россия — Моя история». Гости смогут посетить богослужения, увидеть концерт вокальной музыки «Вечная классика», послушать лекции.

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Фото: Дарья Лемешко Фестиваль «Урал Футбол Фест»

Фото: Дарья Лемешко

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского 18 июля пройдет фестиваль футбольной культуры и поддержки футбольного клуба «Урал Футбол Фест». Гостей ждет автограф-сессия с игроками основного состава «Урала», паблик-ток и автограф-сессия с Федором Смоловым, выступление хедлайнера VA.NO (солист группы Quest Pistols Show), турниры, мастер-классы для детей и взрослых, парад болельщиков, футбольный квест с призами и многое другое. Вход свободный.

В Летнем театре Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского 18 июля состоится открытый лекторий «Город здоровья». Мероприятие станет вторым днем IV Уральского форума женщин «Создавая жизнь». Гостей ждет насыщенная программа, объединяющая спорт, медицину, психологию и просветительские активности. Участие бесплатное. Для посещения лектория необходима предварительная регистрация.

На сцене Летнего двора Музея андеграунда 18 июля пройдет фестиваль современного джаза, где выступят московский музыкальный коллектив экспериментального направления «Бром», группа пирамидального джаза «Пирамиды Урала». Стоимость билета — 1 тыс. руб.

Подготовила Виктория Биц