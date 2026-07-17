Правительство предлагает разрешить регистрацию попавших в базу Интерпола автомобилей

Правительство внесло в Госдуму проект закона, который позволит МВД определять «особенности» регистрации автомобилей, находящихся в розыске по линии Интерпола. Владельцы машин, разыскиваемых по инициативе «недружественных стран», смогут зарегистрировать транспортные средства и получить номера.

Проект поправок был представлен в феврале 2026 года. Сейчас, если выясняется, что уже ввезенный в РФ автомобиль находится в розыске, зарегистрировать его нельзя. Причины попадания машины в базу данных выяснить чаще всего не удается, так как на запросы МВД зарубежные государства отвечают редко. Владельцы разыскиваемых автомобилей обращаются в суды, чтобы получить разрешение на регистрацию в ГИБДД, но механизма в законодательстве не прописано.

Законопроект, согласно пояснительным материалам, был разработан по поручению президента в «целях защиты законных интересов лиц, во владении которых находятся разыскиваемые по инициативе недружественных государств транспортные средства».

По данным МВД, с 2022 года по настоящее время правоохранительными органами на территории субъектов РФ было обнаружено 1,5 тыс. транспортных средств, разыскиваемых по инициативе зарубежных стран.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Не розыск, а средство передвижения».

Иван Буранов