Правительство предлагает разрешить регистрацию попавших в базу Интерпола автомобилей
Правительство внесло в Госдуму проект закона, который позволит МВД определять «особенности» регистрации автомобилей, находящихся в розыске по линии Интерпола. Владельцы машин, разыскиваемых по инициативе «недружественных стран», смогут зарегистрировать транспортные средства и получить номера.
Проект поправок был представлен в феврале 2026 года. Сейчас, если выясняется, что уже ввезенный в РФ автомобиль находится в розыске, зарегистрировать его нельзя. Причины попадания машины в базу данных выяснить чаще всего не удается, так как на запросы МВД зарубежные государства отвечают редко. Владельцы разыскиваемых автомобилей обращаются в суды, чтобы получить разрешение на регистрацию в ГИБДД, но механизма в законодательстве не прописано.
Законопроект, согласно пояснительным материалам, был разработан по поручению президента в «целях защиты законных интересов лиц, во владении которых находятся разыскиваемые по инициативе недружественных государств транспортные средства».
По данным МВД, с 2022 года по настоящее время правоохранительными органами на территории субъектов РФ было обнаружено 1,5 тыс. транспортных средств, разыскиваемых по инициативе зарубежных стран.
Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Не розыск, а средство передвижения».
Инициатива правительства по упрощенной регистрации автомобилей, разыскиваемых через Интерпол по инициативе «недружественных стран», является частью мер по защите интересов граждан и компаний в условиях санкций. Ранее действовал упрощенный порядок регистрации автомобилей, ввозимых в Россию, в частности, было временно отменено требование об оснащении устройством «ЭРА-ГЛОНАСС» из-за перебоев с поставками комплектующих. Правительство также рассматривало предложения МВД о прописке в апартаментах граждан, которые не могут оформить постоянную регистрацию, так как эти объекты не относятся к жилому фонду.
Законопроект относится к серии законодательных инициатив, призванных адаптировать регулирование под текущие геополитические условия. В частности, ранее Госдума приняла закон, разрешающий вдовам участников СВО использовать автомобили погибших мужей до вступления в наследство, так как по старым правилам ГИБДД прекращала учет машины после смерти владельца. Также депутаты вносили законопроект, предусматривающий запрет на усыновление российских детей-сирот гражданами стран из перечня недружественных государств.
Международное сотрудничество в правоохранительной сфере сталкивается с политизацией, вплоть до попыток исключить Россию из Интерпола. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявлял, что другие государства скрывают информацию о разыскиваемых преступниках и не исполняют запросы России. Это создает сложности с выяснением причин международного розыска автомобилей, что подчеркивает необходимость законодательного урегулирования.