Не розыск, а средство передвижения
МВД разрешит регистрировать попавшие в базу Интерпола автомобили из недружественных стран
Владельцы машин, объявленных в розыск органами Интерпола по инициативе недружественных стран, смогут зарегистрировать транспортные средства в ГИБДД и эксплуатировать их в России. Такую норму пропишут в законе, проект которого подготовило МВД по поручению президента. Запросы министерства в правоохранительные органы зарубежных стран игнорируются — выяснить, действительно ли машина была угнана, сложно. Поставить такое авто на учет сейчас невозможно даже по решению суда, поскольку в законодательстве нет такой процедуры. Опрошенные “Ъ” эксперты видят в новом законе риски остаться без автомобиля при выезде на нем за рубеж.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
МВД опубликовало для обсуждения на regulation.gov.ru проект изменений в федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств». Поправки наделяют «регистрирующий орган» (МВД или ГИБДД) правом определить «особенности регистрационных действий» в отношении транспортных средств, находящихся в международном розыске. Конкретные «особенности» пропишут в приказе МВД.
В нем, по данным “Ъ”, планируется закрепить, что регистрация будет возможна, если машина объявлена в розыск по инициативе недружественной страны.
Проект изменений, сказано в пояснительной записке, разработан по поручению президента в «целях защиты законных интересов лиц, во владении которых находятся разыскиваемые по инициативе недружественных государств транспортные средства». Сейчас, как поясняют в МВД, если поступает сообщение о том, что автомобиль (который уже был ввезен в Россию) находится в розыске по линии Интерпола, его регистрация не осуществляется. Но причины попадания машины в базу данных выяснить, как правило, не удается. «С 24 февраля 2022 года правоохранительными органами недружественных государств игнорируются запросы российской стороны по фактам выявления разыскиваемых транспортных средств,— поясняют в МВД.— Достоверное установление факта хищения, а также его обстоятельств не представляется возможным».
В качестве примера министерство приводит действия правоохранительных органов Германии, которые по «политическим мотивам» игнорируют запросы российской стороны. По состоянию на 19 января 2026 года 123 автомобиля в России продолжают находиться в розыске по линии Интерпола именно по инициативе германской стороны.
«Вопрос является актуальным и по отношению к транспортным средствам, выставленным в розыск Украиной,— говорят в полиции.— Отсутствие информации от инициаторов розыска об обстоятельствах объявления транспортных средств в розыск не позволяет принимать решения относительно разыскиваемого автотранспорта».
Сложившаяся ситуация, подчеркивают в МВД, приводит к тому, что владельцы разыскиваемых машин вынуждены идти в суд, но и это не помогает. «В случае удовлетворения исковых требований они сталкиваются с отсутствием механизма исполнения таких решений, так как прекращение международного розыска (то есть удаление информации из базы данных Интерпола.— “Ъ”) является исключительной прерогативой страны—инициатора розыска»,— отмечают в министерстве. Для решения проблемы нужна нормативно-правовая база, позволяющая защитить «законные интересы российских граждан, во владении которых находятся разыскиваемые транспортные средства». Снятие запрета позволит «обеспечить добросовестным приобретателям их эксплуатацию», уверены в МВД.
Пока непонятно (в пояснительной записке об этом не сказано), что будет с автомобилем из базы международного розыска, который зарегистрируют, но позже ответ на запрос из недружественной страны все-таки придет. В этом случае, по логике законопроекта, учет машины будет прекращаться — это подтвердил “Ъ” и источник в МВД. Скорее всего, машина будет изыматься у владельца, затем отправляться на стоянку и храниться в течение полугода до востребования, предполагает президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Эксперт отмечает, что предлагаемый полицией порядок существовал еще в 2006 году, когда действовал совместный приказ МВД, Минюста, ФСО, ФТС и других ведомств об информационном взаимодействии по линии Интерпола. В документе среди прочего была норма, согласно которой, если зарубежный инициатор розыска не отзывается на запрос российской стороны об обнаружении похищенного транспорта, он остается у владельца и подлежит регистрации. «В начале 2000-х запросы оставались чаще всего без ответа,— вспоминает господин Травин.— Оно и понятно: владельцы объявленных в розыск авто получали страховую выплату и не претендовали на возврат машины. Тем более что механизм такого возврата не существовал».
В апреле 2024 года первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) заявлял, что в розыске Интерпола находится около 6 тыс. автомобилей, приобретенных гражданами РФ и ввезенных в страну. Автомобили, заявлял депутат, были приобретены законно — все пошлины были уплачены (включая утилизационный сбор), но впоследствии машины стали вещественным доказательством по делам Интерпола. Господин Луговой говорил, что получал на эту тему большое количество обращений от автовладельцев.