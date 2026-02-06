Не розыск, а средство передвижения

Владельцы машин, объявленных в розыск органами Интерпола по инициативе недружественных стран, смогут зарегистрировать транспортные средства в ГИБДД и эксплуатировать их в России. Такую норму пропишут в законе, проект которого подготовило МВД по поручению президента. Запросы министерства в правоохранительные органы зарубежных стран игнорируются — выяснить, действительно ли машина была угнана, сложно. Поставить такое авто на учет сейчас невозможно даже по решению суда, поскольку в законодательстве нет такой процедуры. Опрошенные “Ъ” эксперты видят в новом законе риски остаться без автомобиля при выезде на нем за рубеж.

МВД опубликовало для обсуждения на regulation.gov.ru проект изменений в федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств». Поправки наделяют «регистрирующий орган» (МВД или ГИБДД) правом определить «особенности регистрационных действий» в отношении транспортных средств, находящихся в международном розыске. Конкретные «особенности» пропишут в приказе МВД.

В нем, по данным “Ъ”, планируется закрепить, что регистрация будет возможна, если машина объявлена в розыск по инициативе недружественной страны.

Проект изменений, сказано в пояснительной записке, разработан по поручению президента в «целях защиты законных интересов лиц, во владении которых находятся разыскиваемые по инициативе недружественных государств транспортные средства». Сейчас, как поясняют в МВД, если поступает сообщение о том, что автомобиль (который уже был ввезен в Россию) находится в розыске по линии Интерпола, его регистрация не осуществляется. Но причины попадания машины в базу данных выяснить, как правило, не удается. «С 24 февраля 2022 года правоохранительными органами недружественных государств игнорируются запросы российской стороны по фактам выявления разыскиваемых транспортных средств,— поясняют в МВД.— Достоверное установление факта хищения, а также его обстоятельств не представляется возможным».

В качестве примера министерство приводит действия правоохранительных органов Германии, которые по «политическим мотивам» игнорируют запросы российской стороны. По состоянию на 19 января 2026 года 123 автомобиля в России продолжают находиться в розыске по линии Интерпола именно по инициативе германской стороны.

«Вопрос является актуальным и по отношению к транспортным средствам, выставленным в розыск Украиной,— говорят в полиции.— Отсутствие информации от инициаторов розыска об обстоятельствах объявления транспортных средств в розыск не позволяет принимать решения относительно разыскиваемого автотранспорта».

Сложившаяся ситуация, подчеркивают в МВД, приводит к тому, что владельцы разыскиваемых машин вынуждены идти в суд, но и это не помогает. «В случае удовлетворения исковых требований они сталкиваются с отсутствием механизма исполнения таких решений, так как прекращение международного розыска (то есть удаление информации из базы данных Интерпола.— “Ъ”) является исключительной прерогативой страны—инициатора розыска»,— отмечают в министерстве. Для решения проблемы нужна нормативно-правовая база, позволяющая защитить «законные интересы российских граждан, во владении которых находятся разыскиваемые транспортные средства». Снятие запрета позволит «обеспечить добросовестным приобретателям их эксплуатацию», уверены в МВД.

Пока непонятно (в пояснительной записке об этом не сказано), что будет с автомобилем из базы международного розыска, который зарегистрируют, но позже ответ на запрос из недружественной страны все-таки придет. В этом случае, по логике законопроекта, учет машины будет прекращаться — это подтвердил “Ъ” и источник в МВД. Скорее всего, машина будет изыматься у владельца, затем отправляться на стоянку и храниться в течение полугода до востребования, предполагает президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Эксперт отмечает, что предлагаемый полицией порядок существовал еще в 2006 году, когда действовал совместный приказ МВД, Минюста, ФСО, ФТС и других ведомств об информационном взаимодействии по линии Интерпола. В документе среди прочего была норма, согласно которой, если зарубежный инициатор розыска не отзывается на запрос российской стороны об обнаружении похищенного транспорта, он остается у владельца и подлежит регистрации. «В начале 2000-х запросы оставались чаще всего без ответа,— вспоминает господин Травин.— Оно и понятно: владельцы объявленных в розыск авто получали страховую выплату и не претендовали на возврат машины. Тем более что механизм такого возврата не существовал».

В апреле 2024 года первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) заявлял, что в розыске Интерпола находится около 6 тыс. автомобилей, приобретенных гражданами РФ и ввезенных в страну. Автомобили, заявлял депутат, были приобретены законно — все пошлины были уплачены (включая утилизационный сбор), но впоследствии машины стали вещественным доказательством по делам Интерпола. Господин Луговой говорил, что получал на эту тему большое количество обращений от автовладельцев.

Иван Буранов