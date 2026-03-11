С 2022 года МВД обнаружило более 1,5 тыс. находящихся в розыске по линии Интерпола авто

В пресс-центре МВД России, отвечая на запрос “Ъ”, сообщили, что в период с 2022 года по настоящее время правоохранительными органами на территории субъектов РФ было обнаружено 1517 транспортных средств, разыскиваемых по инициативе «зарубежных партнеров». По каждому факту обнаружения в адрес инициаторов розыска своевременно направлены соответствующие уведомления, заявили в ведомстве.

В МВД напомнили, что ранее на обсуждение выносился законопроект, позволяющий МВД определять «особенности» регистрации автомобилей, находящихся в международном розыске (по линии Интерпола). Владельцы машин, разыскиваемых по инициативе «недружественных стран», смогут зарегистрировать транспортные средства, получить номера и эксплуатировать машины в РФ. Сейчас сделать это невозможно.

В пояснительных материалах к проекту сообщалось, что по состоянию на 19 января 2026 года 123 автомобиля в РФ находятся в розыске по инициативе Германии. Обсуждение проекта закона завершилось 20 февраля.

Подробнее об инициативе МВД читайте в материале “Ъ” «Не розыск, а средство передвижения».

Иван Буранов