Бывшего советника экс-замглавы Минприроды обвинили в мошенничестве
Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца Павла Бесшапова — бывшего советника экс-заместителя главы Минприроды Дениса Буцаева. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, следует из данных картотеки суда.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Дениса Буцаева заочно арестовали в середине мая по обвинению в мошенничестве. По данным «Ъ», речь в деле идет о хищении 4,1 млн руб. у компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО), которую Буцаев возглавлял до перехода в Минприроды. Деньги выделялись на «мусорную реформу» по ликвидации стихийных свалок.
Вместе с Буцаевым и Бесшаповым обвиняемыми проходят неустановленные лица и трое бывших топ-менеджеров ППК РЭО. Адвокат экс-замглавы Минприроды утверждал, что Денис Буцаев временно улетел из России и не скрывается от правоохранителей. Согласно материалам суда, в апреле он улетел через Белоруссию в Тбилиси.
Подробнее — в материале «Ъ» «Экс-замглавы Минприроды арестовали заочно».
Заочный арест Дениса Буцаева и обвинение его советника Павла Бесшапова в мошенничестве связаны с хищением бюджетных средств, выделенных на «мусорную реформу» 2019 года. Эта реформа предполагала ликвидацию свалок, строительство объектов обработки и утилизации мусора, а также привлечение частных инвестиций, для чего была создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (ППК РЭО). По данным Счетной палаты, в 2022-2024 годах ППК РЭО получила 5,5 млрд рублей субсидий на строительство объектов, однако ни один из них так и не был построен. После этого трое бывших топ-менеджеров ППК РЭО были задержаны, и все они давали показания, что действовали по указаниям Буцаева.
Дело Дениса Буцаева — не единственный случай обвинений в мошенничестве, связанных с экологической сферой в России. Ранее, в июне 2024 года, был задержан экс-замруководителя Росприроднадзора Олег Долматов по подозрению в сговоре для хищения бюджетных денег, выделенных на разработку программно-технического обеспечения. В конце 2025 года прокуратура потребовала изъять имущество бывшего первого заместителя министра природных ресурсов Кубани Александра Каинова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Также в Татарстане в мае 2024 года возбудили уголовное дело в отношении работников Министерства экологии по фактам мошенничества и служебного подлога, связанных с фиктивным трудоустройством и хищением более двух миллионов рублей.