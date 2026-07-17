Бывшего советника экс-замглавы Минприроды обвинили в мошенничестве

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца Павла Бесшапова — бывшего советника экс-заместителя главы Минприроды Дениса Буцаева. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, следует из данных картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Дениса Буцаева заочно арестовали в середине мая по обвинению в мошенничестве. По данным «Ъ», речь в деле идет о хищении 4,1 млн руб. у компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО), которую Буцаев возглавлял до перехода в Минприроды. Деньги выделялись на «мусорную реформу» по ликвидации стихийных свалок.

Вместе с Буцаевым и Бесшаповым обвиняемыми проходят неустановленные лица и трое бывших топ-менеджеров ППК РЭО. Адвокат экс-замглавы Минприроды утверждал, что Денис Буцаев временно улетел из России и не скрывается от правоохранителей. Согласно материалам суда, в апреле он улетел через Белоруссию в Тбилиси.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экс-замглавы Минприроды арестовали заочно».

Никита Черненко