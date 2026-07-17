Лантратова попросила проверить детсад в Камышлове после обрушения потолка
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила запрос прокурору Свердловской области Борису Крылову с просьбой провести проверку в детском саду № 2 Камышловского городского округа (Свердловская область) после обрушения потолка. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По словам омбудсмена, после обрушения детей из помещений не эвакуировали, сотрудники детского сада самостоятельно убирали обломки, а родителей воспитанников попросили «не поднимать шум» и помочь с проведением ремонта.
«Такое халатное отношение к безопасности детей — это прямая угроза их жизни и здоровью! Подобные инциденты нельзя замалчивать. Держу ситуацию на контроле совместно с Уполномоченным по правам человека в регионе Татьяной Георгиевной Мерзляковой»,— заявила Яна Лантратова.