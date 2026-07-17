«Пламя Аркаима», «СаСя» и документальный фильм про «Юность»

В Челябинской области на предстоящей неделе состоятся рок-фестиваль «Пляж» и фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». В самом Челябинске запланированы цирковые шоу, а также выступление московского камерно ансамбля. В театрах покажут спектакли «мои друзья антисемиты» и «СаСя», в кинотеатрах — документальный фильм, посвященный журналу «Юность», и «Мой дикий друг. Возвращение домой».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Пламя Аркаима», 2022

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ Фестиваль «Пламя Аркаима», 2022

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

Фестивали

Возле озера Тишки в Челябинской области 23 июля стартует рок-фестиваль «Пляж», который продлится до 26 июля включительно. Среди известных участников мероприятия такие группы и исполнители, как «Алиса», «Кино», «Пневмослон», «Хаски», «Йорш», «Эпидемия», «Гудтаймс», GSPD, Dead Blonde, The Locos, Amatory, Rock Privet, Drummatix, TMNV и многие другие. Для гостей фестиваля организуют три сцены, в том числе с локальными артистами. Стоимость абонемента на все четыре дня составляет 9,5 тыс. руб. За место под палатку и парковочное место необходимо платить отдельно — 6 тыс. руб. и 1,5 тыс. руб. соответственно. Стоимость проживания в палаточной гостинице составляет 14 тыс. руб. До фестиваля организуют трансфер стоимостью 1.5 тыс. руб. 18+

На территории музея-заповедника «Аркаим» 24 июля также стартует 10-й фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Традиционно на нем организуют реконструкторские клубы и соберут мастеров древних и традиционных технологий со всей страны. В первый день, 24 июля, состоится кинопоказ под открытым небом и возжжение пламени Аркаима. Самый насыщенная программа готовится на 25 июля. Для гостей фестиваля организуют театрализованную экскурсию-погружение «Город солнца» в укрепленном поселении Аркаима, мужские и женские состязания. В этот день запланированы выступления дуэта «Отец и сын», группы Cantadora из Екатеринбурга, а также теневой перфоманс от М-Театра. В завершение дня состоится торжественный обжиг огненной скульптуры «Конь-огонь». 26 июля также пройдут экскурсии и интерактивные мастер-классы. Посещение свободное. 6+

Концерты

Во Дворце спорта «Юность» 18 и 19 июля вновь состоится выступление «Шоу воды, огня и света!» от Московского цирка Никулина. Под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола выступят лауреаты международных наград: акробаты на джамперах, воздушные гимнасты и дрессировщики экзотических животных. Стоимость билета от 1 тыс. до 3 тыс. руб. 0+

В зале камерной и органной музыки «Родина» 22 июля состоится концерт «Лето звездное, будь со мной!». На сцене выступит заслуженная артистка России, вокалистка Алина Анищенко, вокалисты Екатерина Берсенева, Виктор Яковлев и Святослав Хазов. На фортепиано в этот вечер сыграет Олег Ярушин. В программе композиции дуэта Александра Зацепина и Леонида Дербенева, Игоря Саруханова и Симона Осиашвили, Давид Тухманова и Леонид Фадеева, а также многих других. Стоимость билета составляет от 700 до 1,1 тыс. руб. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зал органной и камерной музыки «Родина»

Фото: Ольга Воробьева Зал органной и камерной музыки «Родина»

Фото: Ольга Воробьева

В Центре креативных индустрий «Свобода 2», в доме Simple Music 23 июля московский камерный ансамбль Simple Music Ensemble исполнит культовые композиции Ханса Циммера, знакомые многим по таким кинокартинам, как «Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Бэтмен: Начало» и многим другим. Стоимость билета 1,5 тыс. и 2,5 тыс. руб. 0+

Спектакли

В mini театре 18 июля покажут спектакль «мои друзья антисемиты». Это история о 23-летней девушке Марине, которой приходится сталкиваться со своим прошлым и с наследием своих предков. «За бесконечными попытками понять, самостоятельная ли она личность или всего лишь следствие своих родителей, дедушек и бабушек, она не замечает самого главного, что у нее есть здесь и сейчас — настоящей любви»,— рассказывают авторы спектакля. Стоимость билета 1 тыс. и 1.2 тыс. руб. 16+

В «Театральном пространстве свободы» 22 июля представят спектакль «СаСя», рассказывающий о долгом ожидании вдохновения и прихода настоящей Музы. Как заявляются авторы спектакля, в финале две родственные души встречаются, но уже в другой жизни и другом обличии. Стоимость билета 800 руб. 6+

Кино

В кинотеатре «Знамя» 21 июля покажут документальный фильм «„Юность“ — журнал, устремленный в будущее», посвященный судьбе одноименного литературно-публицистического ежемесячника. Фильм был подготовлен к его 70-летию. Стоимость билета 290 руб. 16+

В челябинских кинотеатрах с 23 июля выйдет фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой». Когда Саша снова встречает своего дикого друга, лиса Рыжего, он узнает, что семью лиса похитил передвижной зоопарк. Мальчик решает во что бы то ни стало вернуть их домой. Впереди его ждет опасное путешествие и встреча с новым настоящим другом. 6+

Ольга Воробьева