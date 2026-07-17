На Ямале параплан столкнулся с ЛЭП, один человек пострадал

Параплан столкнулся с высоковольтной линией электропередачи в Надымском районе (Ямало-Ненецкий автономный округ). В результате один из участников полета получил ожоги и был госпитализирован, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

Инцидент произошел 16 июля около 23:00 по местному времени. По данным ведомства, частные лица выполняли полет на параплане, который закончился столкновением с ЛЭП.

«По данному факту Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка, по результатам которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности использования воздушного пространства»,— говорится в сообщении.

Полина Бабинцева