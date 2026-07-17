В Челябинске по делу о коррупции задержан бывший высокопоставленный прокурор

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали бывшего начальника управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе региональной прокуратуры Сергея Путяйкина. По данным источников «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 290 (получение взятки) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, господин Путяйкин, занимая ответственный пост в надзорном ведомстве, лоббировал интересы коммерческих организаций. В мае 2026 года он был уволен из органов прокуратуры «по отрицательным мотивам». Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники регионального управления ФСБ, расследованием занимается Следственный комитет.

39-летний Сергей Путяйкин ранее занимал должность заместителя прокурора Советского района Челябинска, а в 2022 году возглавил прокуратуру Нязепетровского района. Позднее он перешел в аппарат областного ведомства.

Евгений Рыженьков