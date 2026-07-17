Экс-советника президента Украины Арестовича заочно осудят в России
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Ему вменяют призывы к совершению терактов и распространение фейков о ВС РФ по мотивам национальной вражды. Дело направили для заочного рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд, сообщили в надзорном ведомстве.
Бывший советник президента Украины Алексей Арестович
Фото: @arestovych
Согласно информации следствия, Арестович в марте 2022 года опубликовал в соцсетях призывы к терактам в России. В частности, он призывал взрывать железные дороги, используемые ВС РФ. В апреле того же года он разместил посты с утверждением, что российские военнослужащие якобы ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Советник офиса президента утверждал, что жертвами удара стали не менее 33 человек, еще 100 получили ранения.
Алексей Арестович ушел с поста советника президента Украины 17 января 2023 года. На Украине против него возбудили два уголовных дела о пропаганде насилия и ложном доносе. Российский суд заочно арестовал бывшего политика в феврале 2024 года, Арестович объявлен в международный розыск.
Заочное осуждение Алексея Арестовича в России по обвинениям в призывах к совершению терактов и распространении ложной информации о ВС РФ является частью более широкой практики возбуждения уголовных дел против тех, кто критикует российскую армию или действия властей. Аналогичные обвинения по статье о "фейках" о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ) были предъявлены ряду других лиц, включая журналистов, политиков и активистов, таких как Иван Вырыпаев (признан иноагентом), Александр Невзоров (признан иностранным агентом), Максим Кац (объявлен в России иностранным агентом) и Дмитрий Глуховский (признан иностранным агентом). Многие из них также были заочно осуждены на длительные сроки заключения.
Эта практика демонстрирует, как российское законодательство используется для преследования лиц, находящихся за пределами страны, за высказывания, которые расцениваются как "фейки" или призывы к терроризму. Введение уголовной ответственности за распространение ложной информации о российских вооруженных силах было названо представителями власти "срочно необходимым" в связи с "информационной войной" против России. Приговоры часто выносятся заочно, и обвиняемые объявляются в международный розыск, а их срок заключения начинает исчисляться с момента фактического задержания или экстрадиции.