Экс-советника президента Украины Арестовича заочно осудят в России

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Ему вменяют призывы к совершению терактов и распространение фейков о ВС РФ по мотивам национальной вражды. Дело направили для заочного рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший советник президента Украины Алексей Арестович

Фото: @arestovych Бывший советник президента Украины Алексей Арестович

Фото: @arestovych

Согласно информации следствия, Арестович в марте 2022 года опубликовал в соцсетях призывы к терактам в России. В частности, он призывал взрывать железные дороги, используемые ВС РФ. В апреле того же года он разместил посты с утверждением, что российские военнослужащие якобы ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Советник офиса президента утверждал, что жертвами удара стали не менее 33 человек, еще 100 получили ранения.

Алексей Арестович ушел с поста советника президента Украины 17 января 2023 года. На Украине против него возбудили два уголовных дела о пропаганде насилия и ложном доносе. Российский суд заочно арестовал бывшего политика в феврале 2024 года, Арестович объявлен в международный розыск.

Никита Черненко