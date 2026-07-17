МИД Азербайджана сообщил о планах по возобновлению прямых авиарейсов с Россией
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что в ближайшее время планируется возобновить некоторые прямые авиарейсы между Азербайджаном и Россией. Сообщение прекратилось после авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании AZAL.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Также в ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, куда распространялись ограничения после известного трагического случая декабря 2024 года с нашим гражданским самолетом», — уточнил господин Байрамов на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым (цитата по ТАСС).
Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва и Баку полностью урегулировали все вопросы, связанные c крушением самолета. 13 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев также подтвердил, что сложный период в отношениях между Азербайджаном и Россией остался позади, они полностью нормализовались.
Крушение самолета Embraer-190 «Азербайджанских авиалиний» произошло в декабре 2024 года. Рядом с самолетом взорвались ракеты российской ПВО, они были выпущены в попытке сбить украинские БПЛА. Самолет упал в районе казахстанского Актау. Погибли 38 человек. В апреле 2026 года Москва и Баку заключили соглашение о выплате компенсаций.
Отношения между Азербайджаном и Россией значительно осложнились после крушения самолета AZAL в декабре 2024 года. Тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил ответственность за катастрофу на Россию и потребовал как минимум публичных извинений, наказания виновных, а также компенсаций семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL за потерю самолета. Азербайджанская сторона начала готовить международный иск к России, так как не получала «никакого ответа» от российских властей по поводу расследования.
Напряженность сохранялась и усиливалась из-за других инцидентов. В 2025 году МИД Азербайджана выражал недоумение прекращением уголовного дела о крушении самолета в России и вызывал российского посла из-за «дезинформационных публикаций» в российских СМИ. Наблюдались также шаги по сворачиванию культурных связей и межправительственного диалога, аресты российских журналистов в Баку. В свою очередь, российские официальные лица признали, что инцидент произошел в воздушном пространстве России, а президент Владимир Путин объяснил, что самолет был поражен обломками российских ракет, выпущенных для перехвата украинских БПЛА. Москва обещала провести расследование и выплатить компенсации.