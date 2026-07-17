МИД Азербайджана сообщил о планах по возобновлению прямых авиарейсов с Россией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что в ближайшее время планируется возобновить некоторые прямые авиарейсы между Азербайджаном и Россией. Сообщение прекратилось после авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании AZAL.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Также в ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, куда распространялись ограничения после известного трагического случая декабря 2024 года с нашим гражданским самолетом», — уточнил господин Байрамов на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым (цитата по ТАСС).

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва и Баку полностью урегулировали все вопросы, связанные c крушением самолета. 13 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев также подтвердил, что сложный период в отношениях между Азербайджаном и Россией остался позади, они полностью нормализовались.

Крушение самолета Embraer-190 «Азербайджанских авиалиний» произошло в декабре 2024 года. Рядом с самолетом взорвались ракеты российской ПВО, они были выпущены в попытке сбить украинские БПЛА. Самолет упал в районе казахстанского Актау. Погибли 38 человек. В апреле 2026 года Москва и Баку заключили соглашение о выплате компенсаций.