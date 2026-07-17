Лавров: все вопросы по делу о крушении AZAL урегулированы
Россия и Азербайджан полностью урегулировали все вопросы, связанные c крушением самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«В текущем году благодаря достигнутым на высшем уровне договоренностям и работе правительств, наших министерств урегулировали все вопросы, связанные с последствиями катастрофы»,— подчеркнул господин Лавров (цитата по ТАСС).
Крушение самолета Embraer-190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) произошло в декабре 2024 года. Рядом с самолетом взорвались ракеты российской ПВО, которые были выпущены в попытке сбить украинские беспилотники. Самолет упал в районе казахстанского Актау. Погибли 38 человек. В апреле 2026 года Москва и Баку заключили соглашение о выплате компенсаций.
Крушение самолета Embraer-190 авиакомпании AZAL произошло 25 декабря 2024 года. Азербайджанская сторона, в частности президент Ильхам Алиев, изначально возложила ответственность за катастрофу на Россию, потребовав признания вины, наказания виновных и компенсаций, заявив, что самолет был сбит с земли, хотя и случайно. Россия в лице президента Владимира Путина извинилась за инцидент, произошедший в российском воздушном пространстве, и заверила в готовности выплатить компенсации и дать правовую оценку действиям должностных лиц.
В ходе расследования, которое велось при участии специалистов из Казахстана, России и Бразилии, азербайджанская сторона выражала недоумение по поводу прекращения уголовного дела в России. Казахстанский Минтранс сообщал, что самолет получил повреждения многих систем в воздухе, а экипаж самостоятельно принял решение лететь в Актау, где и произошло крушение. Отчеты о расследовании показали, что две ракеты российской ПВО, выпущенные по украинским беспилотникам, взорвались в нескольких метрах от Embraer-190, не поразив его напрямую, но вызвав повреждения.