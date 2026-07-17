Лавров: все вопросы по делу о крушении AZAL урегулированы

Россия и Азербайджан полностью урегулировали все вопросы, связанные c крушением самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В текущем году благодаря достигнутым на высшем уровне договоренностям и работе правительств, наших министерств урегулировали все вопросы, связанные с последствиями катастрофы»,— подчеркнул господин Лавров (цитата по ТАСС).

Крушение самолета Embraer-190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) произошло в декабре 2024 года. Рядом с самолетом взорвались ракеты российской ПВО, которые были выпущены в попытке сбить украинские беспилотники. Самолет упал в районе казахстанского Актау. Погибли 38 человек. В апреле 2026 года Москва и Баку заключили соглашение о выплате компенсаций.