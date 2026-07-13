Алиев заявил о полной нормализации отношений между Россией и Азербайджаном
Сложный период в отношениях между Азербайджаном и Россией остался позади, они полностью нормализовались. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии Глобального медиафорума в городе Шуша.
Ильхам Алиев
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Я думаю, все идет хорошо, и мы этому рады», — заявил Ильхам Алиев. По его словам, отношения между Россией и Азербайджаном «охватывают и традиционные сферы взаимодействия, и новые, которые могут возникнуть».
Он пояснил, что сейчас контакты осуществляются на разных уровнях: и на правительственном, и по линии сопредседателей межправкомиссии, министерств иностранных дел, администрации президента, передает ТАСС.
Отношения Азербайджана и России обострились после крушения самолета AZAL в декабре 2024 года, и последующих задержаний и гибели уроженцев республики в Екатеринбурге по делу об этнической группировке летом 2025 года. Вскоре после этого Азербайджан назвал неуместным визит в страну российских официальных лиц, а парламентская делегация республики отказалась от поездки в Москву.
Отношения между Россией и Азербайджаном резко обострились после крушения самолета AZAL в декабре 2024 года, когда Азербайджан требовал от РФ признать ответственность, принести извинения, наказать виновных и выплатить компенсации. Президент России Владимир Путин тогда извинился за инцидент, произошедший в российском воздушном пространстве. Власти Азербайджана также активно выражали протест в связи с задержаниями и гибелью уроженцев республики в Екатеринбурге по делу об этнической группировке летом 2025 года. Эти события привели к тому, что Азербайджан запретил въезд в страну ряду российских официальных лиц и прекратил культурные мероприятия, связанные с Россией.
В ходе этого кризиса Азербайджан также выражал недовольство ликвидацией представительства медиагруппы «Россия сегодня» («Sputnik-Азербайджан») и требованием закрыть «Русский дом» в Баку. На фоне обострения, Ильхам Алиев не посетил мероприятия по случаю 80-летия Победы в Москве, а также активно заявлял о потенциальных исках к России в связи с авиакатастрофой. Все это указывало на "радикальный сдвиг" в отношениях, ставивший под сомнение основы союзнических договоренностей, подписанных в 2022 году.
В марте 2026 года вице-премьер России Алексей Оверчук и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились в Баку о шагах по решению проблем, возникших после крушения самолета AZAL. Пресс-служба правительства РФ сообщила, что эти договоренности были достигнуты в соответствии с октябрьской встречей 2025 года в Душанбе, где Владимир Путин обещал, что Россия сделает все необходимое для выплаты компенсаций и даст правовую оценку действиям должностных лиц. Эти шаги, а также обсуждения региональной политики и торгово-экономического взаимодействия, свидетельствовали о стремлении сторон к урегулированию кризиса и перезапуску сотрудничества.