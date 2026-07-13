Алиев заявил о полной нормализации отношений между Россией и Азербайджаном

Сложный период в отношениях между Азербайджаном и Россией остался позади, они полностью нормализовались. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии Глобального медиафорума в городе Шуша.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я думаю, все идет хорошо, и мы этому рады», — заявил Ильхам Алиев. По его словам, отношения между Россией и Азербайджаном «охватывают и традиционные сферы взаимодействия, и новые, которые могут возникнуть».

Он пояснил, что сейчас контакты осуществляются на разных уровнях: и на правительственном, и по линии сопредседателей межправкомиссии, министерств иностранных дел, администрации президента, передает ТАСС.

Отношения Азербайджана и России обострились после крушения самолета AZAL в декабре 2024 года, и последующих задержаний и гибели уроженцев республики в Екатеринбурге по делу об этнической группировке летом 2025 года. Вскоре после этого Азербайджан назвал неуместным визит в страну российских официальных лиц, а парламентская делегация республики отказалась от поездки в Москву.