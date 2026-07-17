Из-за праздников 17 и 18 июля ограничили движение в семи городах Свердловской области

Госавтоинспекция ввела временные ограничения на проезд транспорта в Свердловской области в связи с проведением массовых мероприятий 17 и 18 июля. Изменения затронули семь городов — Алапаевск, Богданович, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Серов и Тавду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Причиной перекрытий дорог стали праздники: День металлурга, День города, фестивали «Царские дни» и «Демидовские огни».

В Алапаевске движение транспорта ограничили 17 июля с 11:00 до 13:00 в связи с фестивалем «Царские дни». Временно свободны от автомобилей участки от перекрестка улиц Ленина — Гоголя до Ленина — Чайковского, перекрыта часть от перекрестка Ленина — Перминова до дома 74 по улице Перминова. 18 июля с 01:50 до 03:00 ограничат движение транспорта от Соборной площади по улице Ленина до перекрестка Ленина – Гоголя и от перекрестка Ленина – Гоголя до автодороги Алапаевск – Верхняя Синячиха – Верхняя Салда.

В Богдановиче 17 июля с 17:00 до 18:00 полностью перекрыли часть улицы Гагарина со стороны улиц Ленина и Мира.

В Каменске-Уральском ограничат движения проезда транспорта 18 июля. С 17:00 до 00:00 перекроют проезд вдоль ТЦ «Россия», улицу Ленина на участке от улицы Парковой до Кунавина и проспект Победы от Кадочникова до Сибирской. С 17:30 до 00:00 ограничили движение на улице Кадочникова от улицы Рябова до Ленина, а с 23:00 до полуночи перекроют часть улицы Кадочникова от Кунавина до Суворова, улицу Рябова от Ленина до Кадочникова, улицу Суворова от 4-й Пятилетки до Алюминиевой и улицу Алюминиевую от Челябинской до Суворова. Госавтоинспекция отметила, что с 18 по 19 июля на указанных участках стоянка транспортных средств запрещена.

Для Краснотурьинска 17–18 июля полностью перекрыли дороги на центральной площади города со стороны улиц Ленина, Молодежной и бульвара Мира.

В Нижнем Тагиле 18 июля пройдет байк-фестиваль «Демидовские огни». В связи с этим с 12:00 до окончания мероприятий движение для транспорта закроют на улице Пархоменко от улицы Горошникова до проспекта Ленина, на проспекте Строителей от здания №31 по проспекту Ленина до здания №1а по проспекту Строителей, на улице Первомайской от проспекта Ленина до улицы Горошникова, на улице Горошникова от проспекта Мира до улицы Красноармейской, и на Красноармейской от улицы Уральской до Горошникова.

С 14:00 до 16:00 движение ограничат на участках: проспект Луганский, проспект Октябрьский, Черноисточинское шоссе, улица Челюскинцев, улица Островского, проспект Ленина, улица Заводская, улица Садовая.

В Серове 18 июля с 8:00 до 18:00 полностью перекроют участок от перекрестка Ленина – Зеленая до пересечения улиц Ленина и Заславского, а также перекресток Заславского – Луначарского.

В Тавде 18 июля движение ограничат с 09:00 до 16:00 по улице Кирова от перекрестка с улицей 9 Мая до пересечения с улицей Елохина, а с 12:00 до 15:00 перекроют часть улицы Кирова от перекрестка с Мичурина до перекрестка с улицей Милохина.

Кроме того, по данным МЧС, в Свердловской области ограничено автотранспортное сообщение с 21 населенным пунктом из-за паводков.

Виктория Биц