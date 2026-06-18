Елена Ильина возглавила белгородский Центр экологической безопасности

С 17 июня генеральным директором белгородского ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами) назначена Елена Ильина, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. До нее с марта 2024-го организацию возглавляла Наталья Щекина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ЦЭБ основали в Белгороде в декабре 2016 года. Основной профиль организации — захоронение твердых коммунальных отходов, что является лицензируемым видом деятельности. У компании есть действующая лицензия на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и размещение отходов I–IV классов опасности. Единственным учредителем выступает Белгородская область. В 2025 году выручка предприятия составила 2,7 млрд руб., что на 1,7% выше показателя 2024-го, однако чистая прибыль упала на 46,5% — до 1,3 млн руб.

Госпожа Ильина в настоящее время также выступает директором белгородского АО «Технопарк Белэкоком», специализирующегося на сортировке металлических материалов для дальнейшего использования. В начале июня Елена Ильина вышла из состава учредителей ООО «Экотранс С», где ей принадлежало 70% долей. Эта компания занимается перевозкой и утилизацией отходов.

АО «Технопарк Белэкоком» зарегистрировали в сентябре 2025 года в Белгородском районе. На пост руководителя госпожу Ильину назначили в день основания компании. Информация о структуре собственности и учредителях фирмы в открытых данных отсутствует. По итогам прошлого года выручка АО «Технопарк Белэкоком» составила 4,2 млн руб., а чистая прибыль — 161 тыс. руб.

В конце февраля Арбитражный суд Белгородской области подтвердил, что ФАС правомерно отказала ЦЭБ по жалобе на ООО «Флагман» (управляет экотехнопарком в Губкине). Как сообщал «Ъ-Черноземье», ЦЭБ настаивал, что действия фирмы, в 2022 году приостановившей оказание услуг из-за задолженности со стороны регоператора, нарушили антимонопольное законодательство, но надзорное ведомство не согласилось.

Денис Данилов