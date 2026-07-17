В Сысертском муниципальном округе ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии

В Сысертском районе из-за коммунальной аварии без холодной воды остались два села — Патруши и Бородулино. В муниципалитете введен режим ЧС, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

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Причиной аварии стал порыв подземной водопроводной сети, произошедший 15 июля. В результате без воды остались 46 многоквартирных и 462 частных дома, где проживают порядка 1,5 тыс. человек, а также восемь социальных объектов, включая школу, три детских сада и медицинские учреждения. На место аварии выехал межрайонный прокурор Николай Прищепа.

«По результатам заседания комиссии сегодня, 17 июля 2026 года, главой администрации Сысертского муниципального округа на территории муниципалитета введен режим чрезвычайной ситуации»,— говорится в сообщении.

Ситуацию взяла на контроль прокуратура. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку исполнению ресурсоснабжающей организацией законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами. Также будут проверены своевременность принятия мер по выявлению и устранению причин аварии, наличие достаточных сил и средств для ликвидации порыва, а также обеспечение населения альтернативным водоснабжением со стороны поставщика холодной воды.

По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. «Ситуация в сфере обеспечения надлежащего водоснабжения жителей Сысертского района находится на контроле прокуратуры, надзорные мероприятия продолжаются»,— сообщили в ведомстве.

Полина Бабинцева