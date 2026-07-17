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В Тюмени экс-главу отдела электросетей будут судить за взятку от майнеров

В Тюменской области перед судом предстанет бывший начальник отдела филиала электросетевой компании. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ) за беспрепятственную работу майнинговой фермы. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом, с февраля 2024 года по сентябрь 2025 года получил от двух организаторов майнинговой фермы взятку в сумме более 800 тыс. руб. Взамен он, как считает следствие, не принимал мер по выявлению и пресечению незаконной майнинговой деятельности, а также не сообщал о ней руководству электросетевой компании.

В настоящее время следствие завершило расследование, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Полина Бабинцева

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