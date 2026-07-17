Встали на ручник

Рынок моторного топлива в Челябинской области перешел в стадию жесткого регулирования. Губернатор Алексей Текслер на заседании оперштаба ввел ежедневный мониторинг остатков нефтепродуктов на каждой заправке, в то время как на самих станциях начались перебои с безналичной оплатой и конфликты в очередях. Полевой мониторинг «Ъ-Южный Урал» выявил разбег цен: если на сетевых АЗС литр бензина стоит около 60–65 руб. при лимите в 30 литров, то независимые операторы подняли стоимость до 125 руб. за литр. Параллельно в регионе в 2,5 раза вырос спрос на переоборудование машин на газ, очередь на установку оборудования растянулась до середины августа.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Напряженность на автозаправочных станциях Челябинской области к середине июля перешла в фазу системного кризиса. Очереди на сетевых АЗС и закрытие частных станций вынудили региональное правительство перейти к мерам ручного управления. На специальном совещании регионального оперштаба по топливному вопросу губернатор Алексей Текслер констатировал, что рыночные механизмы распределения топлива в текущих условиях не справляются с нагрузкой.

Логистический разрыв

Согласно новым правилам, топливные компании обязаны ежесуточно уточнять данные об объемах реализации, фактических остатках в резервуарах и количестве бензовозов, находящихся на линии. «Все решения должны приниматься на основе оперативной информации. Необходимо ежедневно видеть ситуацию по каждой сети. Только так можно своевременно реагировать», — подчеркнул губернатор.

Участники рынка признают, что ключевым фактором дефицита стала нехватка мощностей по доставке топлива с нефтебаз до конечного потребителя. Рост потребительского спроса, спровоцированный слухами о нехватке горючего, наложился на традиционные логистические сложности летнего сезона.

Остроту дефицита и накал среди потребителей наглядно подтвердил инцидент, произошедший на одной из АЗС региона на днях. Длительное ожидание в очереди и попытки отдельных водителей заправиться вне очереди привели к конфликту, который закончился стрельбой. По данным правоохранительных органов, один из участников спора применил травматический пистолет. Стрелявший был задержан, ведутся следствие и поиски оружия, от которого подозреваемый, видимо, избавился. Однако сам факт перехода бытового дорожного конфликта в уголовную плоскость стал для властей сигналом к немедленным действиям.

Для обеспечения порядка на наиболее загруженных АЗС теперь привлечены силовики: патрули ДПС обязаны не только регулировать транспортные потоки, чтобы очереди не парализовали движение общественного транспорта, но и пресекать возможные столкновения между ожидающими. Кроме того, введен режим приоритетного снабжения экстренных служб, медицинских организаций и предприятий ЖКХ, для которых выделяются отдельные лимиты и каналы заправки.

Ценовые аномалии и реакция ФАС

Административное давление дополняется активностью надзорных органов. Челябинское отделение ФАС начало проверку обоснованности цен после официального обращения обкома КПРФ. По данным партийных активистов, на некоторых частных АЗС в отдаленных районах области и на юге региона цена на бензин «приблизилась к 100 рублям за литр».

Первый секретарь обкома Денис Курочкин назвал ситуацию «экономически необоснованной и спекулятивной». По мнению политиков, если проблемы с бензином можно частично объяснить снижением выпуска на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) из-за атак БПЛА и ремонтов, то резкое удорожание сжиженного газа (пропана) выглядит как попытка бизнеса получить сверхприбыль на фоне ажиотажа.

«Рост цен на топливо провоцирует удорожание транспортных услуг, что неизбежно ведет к росту стоимости товаров народного потребления. В период дефицита бензина такие спекуляции создают опасное социальное напряжение», — говорится в обращении КПРФ.

Динамика оптовых цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подтверждает сохраняющееся давление на розничный сегмент. Согласно территориальным индексам по хабу в Екатеринбурге, снабжающему Уральский регион, стоимость нефтепродуктов продолжает демонстрировать стабильный рост, оставаясь на пиковых значениях. Так, биржевая цена бензина марки «Регуляр-92» зафиксирована на отметке 74 584 руб. за тонну, «Премиум-95» торгуется по 78 347 руб., а летнее дизельное топливо достигло 83 596 руб. за тонну.

Лимитированный проезд

Полевой рейд корреспондента «Ъ-Южный Урал» по ключевым заправочным узлам Челябинска показал, что ситуация на станциях вертикально-интегрированных компаний (ВИНК) и независимых операторов кардинально различается. Сетевые заправки («Лукойл», «Башнефть», «Татнефть») сохраняют относительно умеренные цены, однако вводят жесткие ограничения.

На АЗС «Лукойл» стоимость АИ-92 составляет 63,14 руб., дизельного топлива (ДТ) — 80,10 руб. При этом установлен лимит отпуска — не более 30 литров в одни руки для бензина, но топливо есть не на всех точках. ДТ отпускается без ограничений. Ряд станций сети в центре города (в районе ТРК «Лента» на ул. Труда и на развязке Свердловского проспекта) остаются закрытыми. Аналогичные лимиты в 30 литров действуют на АЗС «Татнефть», где АИ-100 уже достиг отметки 100 руб. за литр, а персонал жестко пресекает попытки повторной заправки одного и того же автомобиля.

На станциях «Башнефть» (например, на ул. Энгельса), где АИ-92 торгуется по 59,20 руб., а АИ-95 — по 65,45 руб., стоят экипажи Росгвардии. Силовики обеспечивают порядок в очередях.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на АЗС «Газпромнефть»: большинство станций закрыто, сотрудники заявляют о возможном отсутствии топлива до конца месяца. Исключение составляют единичные точки (например, на ул. Академика Макеева), где ведется слив бензина с расчетной ценой 60,95 руб. за АИ-92. 95 G-Drive там же торгуется по 68,43 руб. АИ-95 – 66,43 руб. За литр дизеля просят 79,89 руб.

Цены за городом

Независимые операторы и небольшие сети отреагировали на дефицит резким повышением цен. В ряде точек («Честная цена», «Экотоп», «Промнефть») стоимость АИ-92 и АИ-95 взлетела до 113–125 руб. за литр. Дизельное топливо на таких станциях предлагается по цене от 91 до 125 руб. за литр. Некоторые операторы («Регион Уно») полностью перешли на обслуживание только юридических лиц по топливным картам с ограничением в 40 литров.

Ценники на табло часто не совпадают с информацией на кассе или показаниями счетчиков на колонке. Кроме того, часть заправок (например, «Эко про») полностью отказалась от приема банковских карт, требуя исключительно наличный расчет. Общей проблемой для всех типов АЗС стала нестабильная работа мобильных приложений и оплаты по QR-кодам: сотрудники объясняют это «перебоями с интернетом». Также во всех проверенных точках действует запрет на отпуск топлива в канистры.

Газовая альтернатива

На фоне бензинового кризиса сжиженный газ (пропан-бутан) стал ключевой альтернативой для транспорта, однако и здесь наблюдается рост цен. Если сетевые операторы («Новатэк», «Прайс») удерживают стоимость в пределах 29,30–31,09 руб., то на частных АГЗС цена достигает 36,90 руб.

Дефицит традиционного горючего спровоцировал ажиотажный спрос на газобаллонное оборудование (ГБО). По данным «Вордстата», в Челябинской и Курганской областях интерес к теме вырос в 2,5 раза за июль. В челябинском сервисном центре «Нагазу» корреспонденту «Ъ-Южный Урал» подтвердили, что поток обращений многократно превышает возможности обработки. «Запись на установку ГБО сейчас ведется только на середину августа», — сообщил представитель компании.

Региональная специфика

Наиболее тяжелая ситуация, по данным правительства, наблюдается в южных муниципалитетах Челябинской области, где сильны позиции независимых операторов АЗС. В отличие от вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), частные трейдеры имеют ограниченный доступ к оптовым поставкам в периоды дефицита. Для этих территорий правительство региона разрабатывает отдельные механизмы взаимодействия с крупными поставщиками, чтобы не допустить полной остановки транспортного сообщения. Однако конкретных мер пока озвучено не было.

Пока работа оперативного штаба и ежедневные отчеты о наличии бензина — это единственный инструмент сдерживания ситуации в регионе. Представители ВИНКов также обязаны по поручению главы региона вывести на линии максимальное количество бензовозов. Губернатор подчеркивает, что работа в режиме оперативного штаба и «ручного управления» логистикой бензовозов будет продолжена до полной стабилизации ситуации.

Евгений Рыженьков