Топ-менеджеров уральского завода обвинили в уклонении от налогов почти на 1 млрд

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух членов совета директоров ООО «Уральский завод цветного литья». Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 956 млн руб. (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые в период с января 2019 года по март 2020 года представили в налоговый орган недостоверные декларации по НДС организации за 2019 год и заведомо ложные сведения о заключенных с рядом организаций сделках. В результате, как считают следователи, в федеральный бюджет не поступили налоговые платежи на сумму более 956 млн руб.

На имущество одного из обвиняемых и подконтрольных обвиняемым организаций наложен арест на сумму свыше 3,1 млрд руб. Уголовное дело направят в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Полина Бабинцева