От «Пропаганды» до байк-фестиваля «Демидовские огни»

День металлурга, один из самых значимых профессиональных праздников на Урале, будут отмечать в ближайшие выходные — 18 и 19 июля. В Серове, Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Красноуральске и Алапаевске одновременно отметят День города. О том, где выступят Вадим Самойлов, Mia Boika, Filatov & Karas, «Пропаганда», Burito, «Блестящие» и другие звезды — обзор «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлианна Караулова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Юлианна Караулова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Краснотурьинске праздник будет идти два дня 17 и 18 июля. В первый день на центральной площади состоится концертная программа, на которой выступят творческие коллективы, барабаны и шоу-балет «Молоко», Mia Boyka и группа «Пропаганда». На следующий день в 10 часов на стадионе «Маяк» начнется спортивный праздник работников «Русала», а вечером будет организован концерт Юлианны Карауловой.

В Серове по традиции будут объединены День города и День металлурга. В субботу, 18 июля, на площадке Надеждинского металлургического завода на Серовском Арбате с 12:00 до 14:00 пройдет концертная программа, будет работать спортивная площадка с настольным теннисом, шашками и шахматами. Для жителей города организован розыгрыш «130 подарков металлургам». В 19:00 на Преображенской площади начнется концерт, в котором примут участие артисты Серовского муниципального округа, солист группы «Динамит» Илья Дуров, рэп-исполнитель Кравц, DJ Max Sidorov.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Burito

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Burito

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Каменск-Уральский отметит День металлурга и 325-летие со дня основания города. Три дня, с 17 по 19 июля, в парке «Космос» будет проходить фестиваль «Город счастливых семей».

Одним из самых насыщенных событиями дней станет 18 июля. На территории у ДК «Металлург» в 11:00 начнется фестиваль народного творчества «Праздник деревянной ложки», а на площади у ДК «Современник» в 12:00 — фестиваль окрошки. Выступит кавер-группа «Прайм Тайм», пройдёт ярмарка мастеров, мастер-классы для всех возрастов, детская площадка, фотозона. В 22:00 начнется концерт Burito, а в 22:50 запланирован праздничный фейерверк.

Завершит праздничную программу спортивный праздник на лодочной станции «Металлист», который состоится 19 июля с 11:00 до 14:00.

Верхняя Пышма совместит День металлурга и День города, который был основан 172 года назад. Праздничные мероприятия пройдут 18 июля в «Манином парке». Будет организована детская игровая программа, фестиваль-конкурс, выступление кавер-групп, мастер-классы и другие мероприятия.

Красноуральск отметит День металлурга и 95-летие города. В городе 18 июля пройдут веселые старты, театрализованный концерт, концерт оркестра духовых инструментов, концерт творческих коллективов. Завершит празднование выступление групп Filatov & Karas и Dabro.

В Первоуральске 18 июля жителей города ожидают спортивные состязания, фестиваль трубочек и творческие выступления на разных площадках, но приглашенных звезд в городе не будет.

В Ревде семейный праздник в парке Дворца культуры пройдет 18 июля с 10:00 до 13:00. Гостей ждет праздничная программа, детские локации, конкурсы, сладкие призы и игрушки за активные старания. Программу организуют Среднеуральский медеплавильный завод и Дворец культуры. С 12:00 до 16:00 планируется праздник для ревдинских семей на Водной станции от «Промсорт-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Основатель рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Нижнем Тагиле с 17 по 18 июля пройдет байк-фестиваль «Демидовские огни». Он развернется сразу на двух локациях — в этнопарке «Ермаково городище», где будет организован семейный отдых и подъемы на воздушных шарах, и в самом городе. Хедлайнером главной сцены у КДК «Современник» станет Вадим Самойлов из «Агаты Кристи», он выйдет к зрителям вечером 18 июля.

Алапаевск отметит День города и День металлурга 25 июля. На стадионе «Центральный» будут организованы интерактивные игры и конкурсы, ярмарка со вкусом национальных разносолов, выступление уральских музыкантов. Главным событием праздника станет концерт группы «Блестящие».

Яна Чипура