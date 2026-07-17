В Усть-Катаве назначили нового руководителя отдела МВД РФ

Руководителем отдела МВД РФ по Усть-Катавскому городскому округу назначили подполкновника полиции Владислава Пигалова. Его представили коллективу 17 июля, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Владислав Пигалов работает в органах внутренних дел с 2004 года. Он имеет опыт работы в подразделениях ГАИ и охране общественного порядка. До нового назначения занимал должность заместителя начальника — начальника полиции отдела МВД России по Усть-Катавскому городскому округу.

Ольга Воробьева