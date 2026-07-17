Лавров оценил развитие отношений России и Азербайджана

Россия и Азербайджан стремятся к полному раскрытию потенциала двусторонних отношений, закрепленном в Московской декларации о союзническом взаимодействии. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в начале переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (справа) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (второй слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (справа) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (второй слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы движемся к полному раскрытию потенциала Московской декларации о союзническом взаимодействии, которую подписали 22 февраля 2022 года», — подчеркнул господин Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Джейхун Байрамов в ответ заявил, что Азербайджан готов обсудить с Россией весь комплекс вопросов региональной и международной повестки, представляющих взаимный интерес. Также он подчеркнул, что тренд между Баку и Москвой в экономике позитивный, несмотря на глобальные проблемы в этой сфере.

Накануне господин Байрамов прибыл в Россию с рабочим визитом. В МИД РФ подчеркнули, что главы дипведомств обсудят ряд актуальных международных и региональных вопросов, а также отношения между Москвой и Баку.

13 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что сложный период в отношениях с Россией остался позади, ситуация нормализовалась. Обострение между странами возникло, в частности, после крушения самолета AZAL в декабре 2024 года.