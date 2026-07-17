Лавров оценил развитие отношений России и Азербайджана
Россия и Азербайджан стремятся к полному раскрытию потенциала двусторонних отношений, закрепленном в Московской декларации о союзническом взаимодействии. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в начале переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (справа) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (второй слева)
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Мы движемся к полному раскрытию потенциала Московской декларации о союзническом взаимодействии, которую подписали 22 февраля 2022 года», — подчеркнул господин Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Джейхун Байрамов в ответ заявил, что Азербайджан готов обсудить с Россией весь комплекс вопросов региональной и международной повестки, представляющих взаимный интерес. Также он подчеркнул, что тренд между Баку и Москвой в экономике позитивный, несмотря на глобальные проблемы в этой сфере.
Накануне господин Байрамов прибыл в Россию с рабочим визитом. В МИД РФ подчеркнули, что главы дипведомств обсудят ряд актуальных международных и региональных вопросов, а также отношения между Москвой и Баку.
13 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что сложный период в отношениях с Россией остался позади, ситуация нормализовалась. Обострение между странами возникло, в частности, после крушения самолета AZAL в декабре 2024 года.
Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией, подписанная в Москве 22 февраля 2022 года президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, направлена на вывод двусторонних отношений на новый уровень. Этот документ охватывает политическую, торгово-экономическую и гуманитарную сферы. Она должна была заполнить тему взаимодействия стран по полному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, что было принципиально для Баку. Азербайджанская сторона рассчитывала, что в тексте будет отражено признание территориальной целостности страны, исключающее любые разговоры о независимости Нагорно-Карабахской республики.
Заявление Лаврова о стремлении России и Азербайджана к полному раскрытию потенциала декларации свидетельствует о стремлении к нормализации отношений после периода «похолодания». Кризис в отношениях Баку и Москвы, в частности, обострился после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» AZAL в декабре 2024 года в казахстанском Актау, вину за которое Ильхам Алиев возложил на Россию, а также после арестов уроженцев республики в Екатеринбурге. ООН была осведомлена о «растущей напряженности» между двумя странами, выражая надежду на дипломатическое урегулирование споров. Однако, по информации на март 2025 года, отношения начали улучшаться, в том числе благодаря сотрудничеству по эвакуации российских граждан из Ирана через Азербайджан, что дало новый шанс на долгосрочную нормализацию.