Глава МИД Азербайджана посетит Россию и встретится с Лавровым

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 16 июля прибудет в Россию с рабочим визитом. Он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джейхун Байрамов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Джейхун Байрамов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-азербайджанских отношений, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов»,— сказала представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

13 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сложный период в отношениях с Россией остался позади, ситуация нормализовалась. Обострение возникло после крушения самолета AZAL в декабре 2024 года, и последующих задержаний и гибели уроженцев республики в Екатеринбурге по делу об этнической группировке летом 2025 года.

14 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Кремль считает ошибочной позицию Азербайджана по Украине и планирует доносить это по всем каналам. При этом он подчеркнул, что этот вопрос не должен влиять на двусторонние отношения стран.

Лусине Баласян