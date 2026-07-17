На Урале состоялся первый выпуск помощников машиниста тепловоза среди школьников

В Екатеринбурге и Тюмени состоялся первый выпуск по программе обучения школьников профессии «помощник машиниста тепловоза», сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Этим летом обучение завершили первые две группы на 11 и семь человек соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

СвЖД предоставила возможность учащимся старше 16 лет пройти обучение по специальной программе подготовки, которая была разработана РЖД и стартовала в 2024 году. Получить профессию школьники могут без отрыва от школьных уроков. Курс рассчитан на два года и включает теоретические и практические занятия.

За время обучения ребята познакомились с устройством локомотива, тренировались на интерактивных тренажерах, изучали правила технической эксплуатации железных дорог, получили необходимые знания в области охраны труда и обслуживания тягового подвижного состава. Практическая часть обучения проходит на Свердловской и Тюменской детских железных дорогах, а также в депо и на полигонах учебных центров СвЖД.

По итогам двух лет подготовки выпускники сдали квалификационный экзамен. При достижении 18-летнего возраста им выдали свидетельство о получении профессии установленного образца, подтверждающее присвоение квалификации помощника машиниста тепловоза. Они смогут работать на сети российских железных дорог по специальности.

Ирина Пичурина