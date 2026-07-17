«Газпром газораспределение Челябинск» снизил стоимость услуг после наказа УФАС
АО «Газпром газораспределение Челябинска» прекратило взимать плату за инструктаж по безопасному использованию газа. Компании пришлось принять такое решение после предупреждения челябинского УФАС РФ, выявившего нарушения в действиях организации, сообщает пресс-служба УФАС.
Кроме того, выяснилось, что компания неверно рассчитала стоимость услуг по техническому обслуживанию внутриквартиного газового оборудования в многоквартиных и частных домах. После наказа УФАС, организация снизила ее на 9–11% в зависимости от вида работ.