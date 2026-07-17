В Астрахани гастроном «Михайловский» возобновит деятельность с 18 июля по решению суда

Владельцу астраханского гастронома «Михайловский» Михаилу Дербасову суд разрешил возобновить деятельность досрочно — с 18 июля. Все нарушения, послужившие причиной закрытия предприятия общепита, устранены, сообщает «Арбуз».

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Два дня назад ИП Михаил Дербасов обратился в Советский райсуд Астрахани с ходатайством о досрочном прекращении административного наказания в виде приостановки деятельности магазина на 30 суток. Заявитель пояснил, что обстоятельства, послужившие основанием для санкции, ликвидированы.

В июне 2026 года более 30 астраханцев отравились рыбными котлетами, купленными в «Михайловском». Позже у 25 человек подтвердился сальмонеллез. Большинство из них были госпитализированы. Одна пациентка скончалась.

В региональном СУ СКР возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Позже суд признал владельца виновным в совершении административного правонарушения и с 26 июня закрыл предприятие общественного питания.

Марина Окорокова