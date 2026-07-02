Количество подтвержденных случаев сальмонеллеза в Астрахани достигло 25

В Астрахани до 25 человек увеличилось число отравившихся в гастрономе «Михайловский» с подтвержденным сальмонеллезом. Трое из них — дети, сообщили в минздраве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У 25 человек выявлен сальмонеллез после употребления еды из "Михайловского" в Астрахани

Фото: Яндекс Карты У 25 человек выявлен сальмонеллез после употребления еды из "Михайловского" в Астрахани

Фото: Яндекс Карты

«Всего сальмонеллез на сегодняшний день выставлен 25 пациентам. В настоящий момент на госпитализации в областной инфекционной больнице находится 18 пациентов с подтвержденным диагнозом „сальмонеллез“, трое из которых дети», — говорится в официальном сообщении ведомства. Накануне было известно о 22 подтвержденных случаях сальмонеллезной инфекции у астраханцев.

У 23 человек сальмонеллез подтвержден в ходе лабораторной диагностики, у двоих диагноз установлен клинически и эпидемиологически. Из больницы, по данным ТАСС, уже выписано семь человек.

Ранее в следкоме Астраханской области возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По предварительным данным эпидемиологического расследования Роспотребнадзора, причиной заболевания сальмонеллезом стало употребление рыбных котлет, произведенных в магазине «Михайловский» с нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Гастроном закрыт, проводятся комплексные противоэпидемические мероприятия. Одна женщина скончалась.

Марина Окорокова