В Астрахани владелец «Михайловского» просит суд досрочно открыть магазин

Индивидуальный предприниматель Михаил Дербасов, владеющий гастрономом «Михайловский» в Астрахани, просит суд о досрочном открытии магазина. Причины закрытия, по словам бизнесмена, устранены. Об этом сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Господин Дербасов через представителя обратился в суд с ходатайством о досрочном прекращении административного наказания в виде приостановления деятельности магазина на 30 суток. Как пояснил заявитель, обстоятельства, послужившие основанием для назначения санкции, на данный момент ликвидированы.

Поводом для разбирательства стало массовое заболевание астраханцев сальмонеллезом после употребления рыбных котлет из «Михайловского», о котором стало известно 27 июня. Суд признал владельца виновным в совершении административного правонарушения и временно закрыл предприятие общественного питания. Срок приостановки исчисляется с 26 июня для кулинарного магазина на улице Марии Максаковой и с 28 июня — для кондитерского цеха на улице Бакинской.

Известно, что все сотрудники гастронома прошли медицинское обследование — анализы у них взяли еще 25 июня. Рассмотрение ходатайства о досрочном снятии запрета назначено на 17 июля 2026 года.

Марина Окорокова