Челябинский застройщик «АПРИ» увеличил продажи в полтора раза в 2026 году

В первом полугодии 2026 года объем продаж группы компаний «АПРИ» достиг 72,62 тыс. кв. м. Это на 48% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба «АПРИ».

Такую динамику девелопер объясняет тем, что покупательская активность выросла на фоне высокого спроса на семейную ипотеку в январе и июне. Кроме того, увеличился интерес к комбинированным и рыночным ипотечным продуктам.

Объем продаж в денежном выражении составил 11 млрд руб., увеличившись на 54% в сравнении с полугодием 2025 года. Ключевыми драйверами роста, по мнению «АПРИ», стали большой объем реализации в квадратных метрах и рост средних цен.

Выросла также и средняя цена реализации. В первом полугодии 2026 года она составила 152,8 тыс. руб. за квадратный метр, увеличившись на 4,2%.

Доля договоров с ипотекой составила 83%, а доля сделок по ипотеке за первый квартал — 88%, за второй — 74%.

Всего в первом полугодии застройщик ввел в эксплуатацию 37,46 тыс. кв. м жилья и коммерческих помещений. Показатель вырос на 89%. Объем текущего строительства по состоянию на 30 июня 2026 года составил 370,61 тыс. кв. м (+2% год к году).