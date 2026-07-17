VK.RU стал основным адресом для пользователей «ВКонтакте»

«ВКонтакте» завершила переход на единый домен vk (MOEX: VKCO).ru, сообщила пресс-служба соцсети.

«Домен VK.RU работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов. Это обеспечивает стабильный и быстрый доступ для пользователей»,— указано в сообщении. Пользователи смогут пользоваться функциями соцсети без каких-либо изменений, заверили в пресс-службе.

16 июля приложения холдинга VK удалили из Google Play: «ВКонтакте», «Макс», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен» и другие. В тот же день «ВКонтакте» призвала пользователей переходить с домена vk.com на домен vk.ru.« Здесь все тот же "ВКонтакте", но быстрее и надежнее, чем vk.com»,— написали в сообщении.

Из App Store приложения VK пропали в конце июня. Американская компания связала решение с санкционными ограничениями.