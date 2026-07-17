Сенатор от Астраханской области заочно осужден за госизмену в Киеве

Высший антикоррупционный суд (ВАК) Украины заочно осудил сенатора от Астраханской области России Андрея Деркача. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины. Отмечается, что подсудимый не присутствовал на заседаниях, и дело рассматривалось в специальном судебном производстве.

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Андрей Деркач был депутатом III–IX созывов Верховной рады. Согласно заявлению САП, суд признал фигуранта виновным в получении в 2020 году 567 тыс. долларов от разведывательного органа РФ. Эти средства, по версии обвинения, предназначались за подрывную деятельность против Украины, включая дискредитацию страны на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки и создание препятствий для интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

Действия господина Деркача украинские органы квалифицировали как госизмену (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ) и незаконное обогащение (ст. 368-5 УКУ). Осужденному назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в органах государственной власти или местного самоуправления на три года. Суд также постановил конфисковать все имущество, принадлежащее ему на праве частной собственности. Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его провозглашения, подчеркнула САП.

Андрей Деркач покинул Украину, а с осени 2024 года в России стал сенатором от Астраханской области — его выдвинул после переизбрания на второй срок губернатор региона Игорь Бабушкин. В конце прошлого года господин Деркач получил звание Героя России.

Никита Маркелов