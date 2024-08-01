Вы нам рады

Действующий глава Астраханской области Игорь Бабушкин, выдвигающийся на второй губернаторский срок, решил не продлевать полномочия члена Совета Федерации Александра Башкина. Новым сенатором от исполнительной власти может стать бывший депутат Верховной Рады Украины и экс-офицер СБУ Андрей Деркач. Наблюдатели отмечают, что вне зависимости от того, рекомендован ли этот вариант господину Бабушкину «сверху» или же стал результатом собственного креатива, вероятное выдвижение господина Деркача лишь фиксирует исторический момент, при этом точно не вызовет в регионе возмущения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Деркач (слева) был депутатом Верховной рады Украины в 2009 году

Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ-Киев, Коммерсантъ Андрей Деркач (слева) был депутатом Верховной рады Украины в 2009 году

Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ-Киев, Коммерсантъ

Действующий глава Астраханской области Игорь Бабушкин, в случае с своего избрания на второй срок, сменит сенатора от исполнительной власти региона. Накануне завершилась регистрация всех пятерых кандидатов к сентябрьским выборам губернатора. Облизбирком опубликовал также и сенаторские «тройки», которые соискатели губернаторского мандата подали вместе с подписями муниципальных кандидатов.

С 2016 года астраханским сенатором от исполнительной власти является кандидат медицинских наук Александр Башкин. Господина Башкина в 2016 году назначал Александр Жилкин, а в 2019 уже Игорь Бабушкин.

На этот раз господин Бабушкин выдвинул в качестве своих кандидатов Викторию Гурьянову, Андрея Деркача и Лилию Иванову. Последняя известна как действующий вице-спикер городской думы Астрахани, а также победитель кадрового проекта «ПолитСтартап-2020».

Виктория Гурьянова работает в астраханском правительстве с начала 90-х. С 2002 года является представителем губернатора по взаимодействию с областной думой и представительными органами муниципалитов. Занимала эту должность в разном статусе при четырех главах региона, а во время непродолжительного губернаторства Сергея Морозова успела также поработать руководителем администрации губернатора. С октября 2022 года госпожа Гурьянова продолжает работу с представительными собраниями уже в статусе вице-премьера областного правительства.

Однако главным кандидатом на кресло в Совете Федерации все опрошенные «Ъ» астраханские политики называют не ее, а Андрея Деркача, ранее в регионе не известного. Хотя, согласно данным облизбиркома, господин Деркач живет в Астрахани.

Депутат областной думы и соперник Игоря Бабушкина по губернаторской кампании Тимофей Щербаков признался, что «вообще впервые услышал эту фамилию». «Гурьянову, конечно, знаю неплохо. Она выступает в думе, представляет проекты законов»,— уточнил господин Щербаков.

При этом Андрей Деркач личность известнейшая, но не в астраханской и даже не в российской политике. 56-летний господин Деркач семь раз избирался в Верховную Раду Украины. Депутатом парламента сопредельного государства был бессменно с мая 1998 по январь 2023 годов, когда экс-коллеги лишили господина Деркача мандата, а президент Владимир Зеленский – гражданства Украины (в обоих случаях одновременно с Виктором Медведчуком). На Украине Андрея Деркача обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении, причем такие же обвинения в его адрес официально выдвинули и США. Власти Штатов также считают господина Деркача причастным к попыткам иностранного вмешательства в президентские выборы 2020 г. По этому поводу Андрей Деркач с 2021 года находится в санкционных списках США и самой Украины.

В 2016-2020 годах господин Деркач, будучи внефракционным депутатом Рады вел активную деятельность по обнародованию коррупционных действий украинских чиновников и силовиков, в том числе во взаимодействии с американцами. В частности именно он был одним из первых, кто публиковал данные о незаконных вознаграждениях за лоббисткую деятельность, которые получал Хантер Байден (сын на тот момент вице-президента США).

Впоследствии американские спецслужбы обвинили господина Деркача в том, что он якобы «оказывал влияние на ядерную индустрию Украины в интересах ФСБ России». В нулевые Андрей Деркач был руководителем наблюдательного совета украинского НАЭК «Энергоатом».

Господин Деркач сам выходец из спецслужб. Его отец Леонид служил в КГБ СССР и в СБУ. С апреля 1998 по февраль 2001 Деркач-старший возглавлял эту структуру. Сам Андрей Деркач закончил в Москве академию ФСБ, а до начала политической карьеры также служил в СБУ.

О его деятельности после лишения гражданства Украины известно немного. Именно господин Деркач месте с несколькими депутатами Госдумы, а также философом Александром Дугиным был автором запроса, на основании которого СКР России начал проверку по возможности «террористической деятельности Запада». Под это определение, по мнению авторов обращения, попадают, например, взрывы газопровода «Северный поток», теракт в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл».

Сейчас Андрей Деркач ведет авторский Telegram-канал (около 17 тыс. подписчиков), полностью посвященный мировой и украинской политике. Упоминаний Астрахани в канале нет. Связаться с господином Деркачом не удалось.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что попадание экс-украинца в тройку не гарантирует итогового перехода в Совфед, хотя и этого исключать нельзя.

«В любом случае это точка входа — легализация участия этой персоны в публичном российском политпространстве. Для каких-то дальнейших карьерных перспектив. Не обязательно это именно место сенатора. Может, он планирует в Госдуму баллотироваться в дальнейшем, например»,— рассуждает политолог.

При этом, отмечает господин Калачев, «подобные вещи, безусловно, согласовываются на самом верху». Политолог отмечает, что губернатор Игорь Бабушкин «находится на особом счету, его субъектность несколько выше средней в этом строю», то есть потенциально и сам глава региона мог выдвинуть такую инициативу. «В любом случае согласовано, а какие цели я просто не знаю и не хочу гадать»,— подытожил господин Калачев.

Опытный депутат Астраханской областной думы Евгений Дунаев (беспартийный, ранее был членом «СРПзП») не сомневается в ставке губернатора именно на господина Деркача, потому что так «посоветовали сверху». «Не надо строить иллюзий. Все согласовано на всех уровнях. Пока идет СВО, и бывшие граждане Украины, поддержавшие нас, должны что-то получать. Человек присягнул России, пошел против Зеленского и его окружения. Если бы ситуация была иной, астраханцы могли бы обидеться, мол, что у нас своих кадров нет. Но на данном этапе, наверное, вполне правильное решение в интересах страны»,— считает господин Дунаев.

Депутат от «Единой России», пожелавший остаться анонимным, рассказал «Ъ», что только после появления списка «понял, почему тройку так долго держали в секрете даже от многих руководителей». «Тут нет вопросов, это государственное решение»,— заключил собеседник, добавивший, что «никогда этого человека в Астрахани не видел».

Добавим, что выборы губернатора Астраханской области состоятся 6-8 сентября. После них завершатся полномочия Александра Башкина. Сенатором от законодательной власти региона остается Геннадий Орденов, имеющий вместе с региональной думой мандат до сентября 2026 года.

Рустам Гайфуллин