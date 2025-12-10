Экс-депутат Верховной рады Украины Деркач получил звание Героя России

На пленарном заседании Совета федерации 10 декабря в честь минувшего Дня Героев Отечества сенаторы поздравили всех обладателей «Золотой Звезды» из своего состава. Как оказалось, в число Героев России входит бывший депутат Верховной рады Украины, а ныне сенатор от Астраханской области Андрей Деркач. Ранее о присвоении ему высшей государственной награды РФ не сообщалось.

Андрей Деркач

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Андрей Деркач

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Андрею Деркачу 58 лет, он уроженец Днепропетровска и сын бывшего председателя Службы безопасности Украины (1998–2001) Леонида Деркача. В 1993 году окончил Академию Министерства безопасности России (сейчас — Академия ФСБ). Политическую карьеру начал с должности заместителя руководителя Контрольной службы президента Украины, затем работал консультантом главы государства по внешнеэкономическим вопросам и первым помощником премьер-министра. В 1998 году прошел в Верховную раду от блока «Трудовая Украина» и с тех пор переизбирался в каждый созыв: в 2007 году баллотировался от Партии регионов, с 2014-го — внефракционный депутат. В разное время руководил национальной компанией «Энергоатом» и государственным концерном «Укратомпром».

Широкую известность господин Деркач получил в мае 2020 года, когда он опубликовал серию записей телефонных разговоров, датированных 2015–2016 годами, между, как он утверждал, президентом Украины Петром Порошенко (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ) и вице-президентом США Джо Байденом. В 2023 году президент Владимир Зеленский лишил парламентария украинского гражданства, после чего Верховная рада прекратила его полномочия.

В сентябре 2024 года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин после победы на выборах делегировал Андрея Деркача в Совет федерации. Сейчас сенатор является членом комитета по обороне и безопасности.

Андрей Прах