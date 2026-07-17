Совфед одобрил закон о регулировании искусственного интеллекта в России
Совфед на пленарном заседании одобрил закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России. Об этом сообщает СФ на своем сайте.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Документ разработан для обеспечения государственной технологической независимости, безопасности личности, общества и государства при использовании больших фундаментальных моделей ИИ. Закон предлагает закрепить основные термины, в том числе понятия ИИ и большой фундаментальной модели искусственного интеллекта. Также в документе прописаны основные принципы регулирования в сфере ИИ. Среди них — технологическая независимость, обеспечение прав и свобод человека, уважение свободы воли человека, учет и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Закрепляются полномочия президента России по утверждению Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Правительство сможет определять меры господдержки разработки, внедрения, использования и применения больших фундаментальных моделей ИИ.
Также закон предусматривает другие нормы в сфере применения ИИ и создания контента с его помощью. Проект предлагает обязать владельцев интернет-сайтов, приложений и соцсетей, чья ежедневная аудитория составляет более 500 тыс. человек, дать пользователям возможность маркировать контент, сгенерированный с помощью ИИ. Документ затрагивает вопрос авторских прав на сгенерированный контент. Владельцы ИИ-сервисов должны будут уведомлять пользователей о том, кому принадлежат авторские права на ИИ-контент и об условиях доступа к нему. Если закон подпишет президент РФ Владимир Путин, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, для которых предусмотрен другой срок.
8 июля депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняли закон о маркировке аудио- и видеоматериалов, созданных с применением технологий ИИ. Владельцев крупных интернет-ресурсов мера обязывает обеспечить такую маркировку. Этот пункт входит в базовый закон о поддержке развития искусственного интеллекта в России. Закон о регулировании ИИ прошел первое чтение 7 июля.
Подробности — в материале «Ъ» «ИИ в законе».
В России обсуждение необходимости регулирования искусственного интеллекта велось как минимум с марта 2025 года, когда в Госдуме начались круглые столы по этой теме. Уже тогда участники дискуссий отмечали неизбежность законодательного регулирования, опасаясь, что в противном случае вопросом займутся силовые структуры. В августе 2025 года сообщалось, что власти России разрабатывают такой законопроект, и Минцифры представило проект концепции развития регулирования отношений в сфере ИИ до 2030 года, где уже тогда рассматривались человекоориентированный подход и принцип технологического суверенитета.
К февралю 2026 года стало известно, что Правительство склоняется к «мягкому» регулированию ИИ, которое затронет не саму технологию, а продукты, созданные с её использованием. Цель такого подхода — ввести базовые понятия, не ограничивая при этом быстрое развитие технологии, чтобы не допустить утраты технологического лидерства, как, по мнению некоторых экспертов, это произошло в Европе из-за избыточно жёсткого регулирования. Однако более строгие требования предполагались для «критических» сфер, таких как медицина, оборона, госбезопасность и госуправление, где для операторов ИИ могли быть введены критерии «российскости».