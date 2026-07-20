Риски диктуют условия

Страхование имущества физических лиц стало одним из самых быстрорастущих сегментов страхового рынка. Рост обеспечивают сразу несколько факторов. Дорожают жилье, ремонт и строительные материалы, а вместе с ними увеличивается стоимость страховой защиты. Меняется и сам характер рисков: к привычным пожарам и заливам добавились атаки беспилотников, аномальные снегопады и паводки.

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Нетарифный рост

По данным «Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков за первый квартал 2026 года» Банка России, сборы по страхованию имущества выросли на 18,7% год к году, достигнув 34,6 млрд руб. Участники рынка объясняют этот рост несколькими причинами. Дорожает жилье и его восстановление, расширяется страховое покрытие, появляются новые риски. Все это повышает спрос на страхование и увеличивает среднюю стоимость полиса.

Среди новых рисков, по которым идет рост выплат,— стихийные бедствия, которые регулярно происходят на территории России, а также опасность падения БПЛА на жилые строения, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Иными словами, сегодня рынок растет скорее под влиянием новых рисков и удорожания жилья, чем благодаря уже сложившейся привычке страховать имущество.

Почти двузначный рост сборов по страхованию имущества во многом носит инфляционный характер. Конкуренция на розничном рынке не позволяет компаниям повышать тарифы. Но средняя стоимость полиса увеличивается, потому что клиенты вынуждены поднимать страховые суммы: они должны соответствовать реальной стоимости стройматериалов, ремонта и самого жилья. «Тарифы, наоборот, снижаются, так как конкуренция за клиента сейчас высокая. Страховщики могут даже расширить рисковое покрытие, сохранив для клиента тот же тариф, но премия все равно вырастет. Дело здесь в страховой сумме, которая напрямую зависит от стоимости строительства. Стоимость строительства выросла — надо увеличивать страховую сумму, соответственно, растет и страховая премия»,— объяснили в компании ВСК.

Этот тренд подтверждают в «РЕСО-Гарантии». «Растет спрос на страховые программы с расширенным покрытием, а также в целом на договоры с более объемным страховым покрытием, вследствие чего увеличивается и средняя стоимость приобретаемых полисов — на 11%»,— говорит старший управляющий продуктом департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Зингаревич. То есть клиент сегодня покупает не более дорогой продукт при стандартном покрытии, а более дорогое покрытие при тех же тарифных ставках.

Защита в ширину

Меняется и сам страховой полис. Страхование уходит от простой схемы «квартира — от залива, дача — от пожара».

Договор страхования имущества все чаще включает риски, которые еще несколько лет назад считались экзотическими или вовсе исключались из правил.

Одно из главных изменений последних лет — появление в массовых полисах защиты от атак беспилотников.

«Появились продукты страхования жилья только от атак БПЛА. Также мы наблюдаем высокий спрос на полис со стандартным покрытием и расширением “Военные риски и терроризм”,— комментирует Павел Зингаревич.— К текущему моменту с таким расширением в нашей компании оформляется почти половина всех полисов страхования имущества физических лиц».

По подсчетам компании «Согаз», сегодня уже более 20% полисов страхования имущества физлиц с индивидуальным расчетом продается с опцией «Воздействие БПЛА». «Если говорить о стоимости, то дешевле этот риск добавить к стандартному пакету. В этом случае тариф увеличится примерно на 20%. Например, страхование деревянного дома на страховую сумму 3 млн руб. на год обойдется примерно в 17,5 тыс. руб., а с БПЛА — в 21 тыс. руб.»,— уточнили в ВСК.

И дело не только в беспилотниках. Аномальная снежная зима 2025/26 года увеличила спрос на защиту покрытия от повреждения кровель снегом и протечек межпанельных швов. В ВСК отмечают, что весной клиенты стали отдельно спрашивать, покрывает ли страховой полис риск наводнения и паводков. В «РЕСО-Гарантии» добавляют, что в программы теперь можно включить бой стекол по неосторожности, залив осадками через незакрытые окна, повреждение имущества чужими животными.

Расширяется не только страховое покрытие, но и набор дополнительных услуг.

В страховые продукты встраивают компенсацию расходов на аренду жилья на время ремонта, вызов сантехника или электрика при аварии, юридические консультации.

Старший директор по рейтингам инвестиционно-финансовых и страховых компаний «Эксперт РА» Екатерина Серова считает, что увеличению числа договоров способствует и доступность продукта: «Дистанционное оформление, механизмы подписки, встраивание страховых продуктов в банковские и иные экосистемы — все это расширяет аудиторию страхователей».

Лето уже не греет

Если раньше основной спрос на страхование имущества приходился на летний период, то теперь сезонный фактор не играет большой роли. По оценкам экспертов, продажи постепенно выравниваются в течение года, хотя лето и начало осени по-прежнему остаются пиковым периодом для убытков. Именно в теплые месяцы фиксируется пик природных и техногенных инцидентов — пожаров, паводков, повреждений от БПЛА. И эти случаи становятся для многих поводом наконец застраховать имущество.

По информации ВСС, фактор сезонности имеет определенное значение, поскольку летом граждане уезжают в отпуск, квартиры остаются пустыми и владельцы жилья в большей степени задумываются о страховании на случай повреждения водой или противоправных действий третьих лиц. Но страховщики утверждают, что классическая сезонность продаж становится все менее заметной. «Сезонный спрос потихонечку стирается. Дачники по традиции заключают договоры страхования своих дачных домиков в весенне-летний период или в сентябре,— комментируют в ВСК.— При этом другие группы населения заключают договоры страхования имущества в течение года, без привязки к какому-то сезону. Например, люди, которые заключают договор страхования перед отъездом в отпуск».

Необходимая осознанность

Социологи утверждают: осознание рисков есть, но поведение людей остается инертным. Как показывает исследование, проведенное российским страховым брокером Mainsgroup, 62% россиян не страхуют недвижимость, несмотря на осознание всех рисков. Лишь 10,1% респондентов оформили защиту на постоянной основе, еще 27,9% делают это время от времени, например сезонно. Главные страхи владельцев жилья — пожар (26,7%), поломки коммуникаций (24,9%), кражи и взломы (почти каждый пятый). При этом почти 40% опрошенных признались, что специально ничего не делают для обеспечения безопасности недвижимости. Самой уязвимой категорией по-прежнему остается загородная недвижимость: сезонные дома часто остаются без присмотра на недели и месяцы, а специальные меры защиты на таких объектах отсутствуют.

Несмотря на высокий потенциал, рынок пока развивается медленнее своих возможностей.

Главным ограничением остается низкое проникновение страхования: рост спроса, вызванный удорожанием жилья и появлением новых рисков, пока не сформировал массовую культуру защиты имущества. «В настоящее время проникновение страхования жилых помещений составляет около 10%. Между тем постоянно происходят чрезвычайные ситуации, в результате которых страдают частные дома и квартиры граждан. Граждане надеются, что государство им все компенсирует, но государство компенсирует, например, гибель жилого помещения, только если пострадало единственное жилье, да и то по социальным нормам, а не исходя из фактической площади жилья»,— говорят в ВСС.

Одним из возможных решений может стать изменение регулирования. «Очевидно, что страхование жилых помещений должно быть более массовым, для такого развития нужны стимулы. Одним из способов обеспечения массовости такого страхования было бы введение обязательного страхования жилья,— заявили в пресс-службе ВСС.— Существенное увеличение проникновения страхования жилых помещений способствовало бы страхованию по низким тарифам. Кроме того, внесение законодательных изменений побудило бы страховщиков развернуть кампанию, направленную на массовое информирование граждан о том, что такое страхование, почему оно необходимо».

Впрочем, уже во втором квартале рынок может получить первую проверку устойчивости этого роста. В первом квартале сборы по страхованию имущества граждан увеличились на 18,7%, тогда как выплаты — на 8,4%. Однако Банк России ожидает во втором квартале дополнительные выплаты, связанные с наводнениями в южных регионах страны. Это означает, что вслед за ростом продаж начнут увеличиваться и страховые выплаты. Насколько устойчивым окажется рост рынка, покажет статистика последующих периодов.

Константин Анохин