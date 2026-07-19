Снять пиджаки и взять ракетки

В 2026 году редакции «Коммерсантъ-Урал» исполняется 25 лет — в августе 2001 года корпункт федеральной деловой газеты стал полноценным региональным изданием. В юбилейной рубрике «Заметки из прошлого» рассказываем о том, какие темы были актуальны в разные периоды истории «Ъ-Урал». В 2003 году в Екатеринбурге впервые прошел закрытый VIP-турнир по большому теннису среди любителей «Уральская шляпа». В нем соревновались политики, бизнесмены и общественные деятели. С тех пор большой теннис сменился настольным, но турнир остался уникальной площадкой неформального общения политической и деловой элиты Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Михаил Филиппов VIP-турнир по большому теннису среди любителей "Уральская шляпа-2003" Фото: Дмитрий Сухоросов "Уральская шляпа-2003". Президент Уралтрансбанка Валерий Заводов (слева) и директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов (справа) Фото: Дмитрий Сухоросов VIP-турнир по большому теннису среди любителей "Уральская шляпа-2003" Фото: Дмитрий Сухоросов "Уральская шляпа-2003". Генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов Фото: Дмитрий Сухоросов Участники теннисного турнира "Уральская шляпа-2011" во время награждения Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Теннисист Евгений Кафельников на открытии теннисного VIP-турнира IX "Уральская шляпа-2011" Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Теннисист Андрей Чесноков дает детям урок на открытии теннисного турнира "Уральская шляпа-2012" Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков / купить фото "Уральская шляпа-2014". Президент ФК "Урал" Григорий Иванов Фото: Михаил Филиппов "Уральская шляпа-2016" Турнир по настольному теннису "Уральская шляпа-2018". Слева направо: директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов, собственник "Сима-ленда" Андрей Симановский и гендиректор "Коммерсантъ-Урал" Сергей Плахотин Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов "Уральская шляпа-2019". Победитель ралли «Дакар-2017» в классе квадроциклов Сергей Карякин Фото: Борис Ярков "Уральская шляпа-2019" Фото: Борис Ярков Автогонщик Сергей Карякин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, помощник президента Игорь Левитин и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время турнира по настольному теннису "Уральская шляпа-2021" Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков «Уральская шляпа-2024». Депутат законодательного собрания Свердловской области Сергей Никонов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская "Уральская шляпа-2023" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская "Уральская шляпа-2025". Исполнительный директор АО "Коммерсантъ" в Екатеринбурге Марина Архипова и вдова Владимира Белоглазова Инна Баталова Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 18 Фото: Михаил Филиппов VIP-турнир по большому теннису среди любителей "Уральская шляпа-2003" Фото: Дмитрий Сухоросов "Уральская шляпа-2003". Президент Уралтрансбанка Валерий Заводов (слева) и директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов (справа) Фото: Дмитрий Сухоросов VIP-турнир по большому теннису среди любителей "Уральская шляпа-2003" Фото: Дмитрий Сухоросов "Уральская шляпа-2003". Генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов Фото: Дмитрий Сухоросов Участники теннисного турнира "Уральская шляпа-2011" во время награждения Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Теннисист Евгений Кафельников на открытии теннисного VIP-турнира IX "Уральская шляпа-2011" Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Теннисист Андрей Чесноков дает детям урок на открытии теннисного турнира "Уральская шляпа-2012" Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков / купить фото "Уральская шляпа-2014". Президент ФК "Урал" Григорий Иванов Фото: Михаил Филиппов "Уральская шляпа-2016" Турнир по настольному теннису "Уральская шляпа-2018". Слева направо: директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов, собственник "Сима-ленда" Андрей Симановский и гендиректор "Коммерсантъ-Урал" Сергей Плахотин Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов "Уральская шляпа-2019". Победитель ралли «Дакар-2017» в классе квадроциклов Сергей Карякин Фото: Борис Ярков "Уральская шляпа-2019" Фото: Борис Ярков Автогонщик Сергей Карякин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, помощник президента Игорь Левитин и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время турнира по настольному теннису "Уральская шляпа-2021" Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков «Уральская шляпа-2024». Депутат законодательного собрания Свердловской области Сергей Никонов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская "Уральская шляпа-2023" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская "Уральская шляпа-2025". Исполнительный директор АО "Коммерсантъ" в Екатеринбурге Марина Архипова и вдова Владимира Белоглазова Инна Баталова Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Инициаторами проведения «Уральской шляпы» в 2003 году стали главный редактор «Ъ-Урал» Антон Стуликов и директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов. За пример они взяли проходивший в девяностые годы теннисный турнир в Москве «Большая шляпа», в котором участвовали такие высокопоставленные чиновники, как Сергей Ястржембский, Виктор Илюшин, Геннадий Бурбулис, а также артисты Николай Караченцов, Крис Кельми и другие представители элиты.

«Московский VIP-турнир "Большая шляпа" активно поддерживал первый президент России Борис Ельцин. На его родине мы решили организовать свою, уральскую "Шляпу"»,— вспоминал потом Антон Стуликов.

С 2003 по 2016 год турнир проводился исключительно в формате большого тенниса. Почетными гостями в первые годы были летчики-космонавты Мусса Манаров, Сергей Крикалев, Сергей Трещев и Александр Иванченков. Первый турнир прошел на кортах СДЮШОР №8, в нем приняли участие такие бизнесмены, как президент Уралтрансбанка Валерий Заводов, президент «ИнтерМедиаГруп» Дмитрий Усачев, гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

В разные годы на турнир приглашали звезд мирового тенниса. Например, мастер-классы для участников проводили легенды российского тенниса Евгений Кафельников и Андрей Чесноков. В интервью «Ъ-Урал» в 2012 году Андрей Чесноков отметил: «В Москве проходит большое количество теннисных VIP-соревнований, но организовать участников на них бывает довольно проблематично. Я впервые на Урале участвую в таком турнире. Запомнился он мне своей массовостью, — здесь участвует более 30 пар, что редкость для столичных соревнований».

Главная награда турнира — традиционный головной убор теннисистов — медная кепка. На первом турнире «Уральской шляпы» Владимир Белоглазов пояснял, что приз, сделанный из меди, подчеркивал «металлургическое» происхождение одного из организаторов. Впоследствии ее изготавливали мастера уральского ювелирного дома Moiseikin.

В 2017 году «Коммерсантъ-Урал» впервые организовал турнир по настольному теннису «Уральская шляпа». Его приурочили к международной промышленной выставке «Иннопром-2017». В нем приняли участие порядка 60 бизнесменов, политиков и спортсменов-любителей из шести стран мира. Среди них — победитель ралли «Дакар-2017» в классе квадроциклов Сергей Карякин.

Высокий уровень организации турнира гостям и участникам так понравился, что они выразили желание сделать его ежегодным. «Коммерсантъ-Урал» так и сделал.

Турнир «Уральская шляпа» по настольному теннису в разные годы посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (занимал пост с 2012 по 2025 год), глава Екатеринбурга Алексей Орлов, помощник президента РФ Игорь Левитин, основатель «Сима-ленда» Андрей Симановский, другие известные политики, предприниматели, сотрудники силовых структур.

С 2021 года турнир носит имя Владимира Белоглазова в память о его создателе и идейном вдохновителе. Господин Белоглазов внес большой вклад в развитие настольного тенниса на Урале и ушел из жизни в начале 2021 года.

В турнире, который прошел в 2025 году, победу одержал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области полковник Алексей Шмаков, а заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин получил специальный приз за многолетнюю поддержку соревнований.

Следующая «Уральская шляпа» планируется в ноябре.

Андрей Сергачев