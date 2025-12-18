На играх турнира «В Екатеринбурге 25 ноября обособленное подразделение АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге и клуб настольного тенниса УГМК при поддержке ювелирного дома Moiseikin провели турнир по настольному теннису «Уральская шляпа — 2025». Мероприятие проходило уже в девятый раз, в соревнованиях приняли участие 23 гостя.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Уральская шляпа» встретились известные политики Екатеринбурга и Свердловской области, бизнесмены и общественные деятели. Среди них глава Екатеринбурга Алексей Орлов, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Бабенко, руководитель Управления Федерального казначейства по Свердловской области Алексей Пантелеев, генеральный консул Киргизской Республики в Екатеринбурге Максат Тентимишов, генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Жахонгир Парманов, управляющий Свердловским отделением ПАО Сбербанк Владислав Шиленко, почетный консул Итальянской Республики в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино и другие.

Победителем теннисного турнира стал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области полковник Алексей Шмаков. Второе место занял руководитель по развитию предприятий госсектора ПСБ Олег Цыганков. Третье — заместитель руководителя Екатеринбургского отделения Императорского Православного Палестинского Общества Алексей Селюков. Специальный приз получил заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин за многолетнюю поддержку спортивных соревнований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 7 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Призеры получили статуэтки в виде узнаваемой бронзовой кепки от ювелирного дома Moiseikin, а также подарочные наборы от интернет-бутика Vipavenue и сертификаты Encore Fitness. Призы тройке победителей вручали исполнительный директор ОП АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге Марина Архипова и чемпионка мира по настольному теннису Татьяна Кутергина.«Уральская шляпа» — закрытый VIP-турнир по настольному теннису среди любителей. Мероприятие проводится с 2017 года, оно было учреждено издательским домом «Коммерсантъ-Урал» и клубом настольного тенниса УГМК (одна из сильнейших команд Европы, действующий победитель Клубного чемпионата России). С 2021 года турнир носит имя Владимира Белоглазова — директора по общим вопросам УГМК, создателя клуба настольного тенниса при компании и инициатора VIP-турнира, ушедшего из жизни в феврале 2021 года.