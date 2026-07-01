Вячеслав Гладков приступил к работе послом в Абхазии

Новый посол России в Абхазии Вячеслав Гладков в среду, 1 июля, вручил копии верительных грамот и. о. министра иностранных дел Абхазии Ираклию Тужбе. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Господин Тужба поздравил Вячеслава Гладкова с назначением и пожелал успехов на новой должности. Дипломат подчеркнул, что благодаря помощи и поддержке России удается успешно решать вопросы обеспечения безопасности и стабильности в республике, реализовывать социально-экономические проекты и развивать сотрудничество. В свою очередь, господин Гладков поблагодарил Ираклия Тужбу за теплый прием.

Вячеслав Гладков возглавлял Белгородскую область с ноября 2020 года до 13 мая 2026 года. Он написал заявление о досрочном прекращении полномочий и покинул пост по собственному желанию. Президент России Владимир Путин 26 июня подписал указ, в соответствии с которым назначил господина Гладкова чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия.