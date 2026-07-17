В Иране сообщили о 38 погибших в результате ударов США
Число жертв ударов Соединенных Штатов по Ирану в ходе последней атаки увеличилось до 38. Пострадавших более 400, написал глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур в соцсети X.
«К 06:30 (06:00 мск. — “Ъ”) число раненых в результате американских атак превысило 400 человек, 38 соотечественников погибли», — подчеркнул господин Керманпур. Он уточнил, что среди погибших — три женщины и один ребенок. Кроме того, 22 женщины и девять детей получили ранения.
Вечером 16 июля Вооруженные силы США начали новую волну ударов по Ирану. Об этом объявило Центральное командование США (CENTCOM). Американская сторона бьет по республике пятую ночь подряд, чтобы, как отмечается в пресс-релизе, «ослабить иранский военный потенциал». После сообщения от CENTCOM о взрывах в республике сообщило IRIB.
В ночь на 17 июля США ударили по мостам в Бандар-Хамире. Один из них соединяет Бендер-Аббас с Ларом в провинции Фарс. Удар был нанесен во время движения транспорта, часть людей упала с моста. Как уточнялось, число погибших в результате происшествия достигло семи.
Удары Соединенных Штатов по Ирану, о которых идет речь в новости, являются частью серии американских военных операций против Исламской Республики. Вооруженные силы США заявляют, что наносят удары для защиты своих войск и интересов, а также в ответ на атаки, которые они приписывают Ирану или поддерживаемым им группировкам. Например, ранее США атаковали военный объект, представлявший угрозу для коммерческого судоходства в Ормузском проливе, а также склады ракет и беспилотников и прибрежные радиолокационные станции в Иране.
Иранские власти расценивают эти действия как нарушение своего суверенитета и открытое объявление войны. Они заявляют о праве на ответные меры и предупреждают о возможных ударах по американским военным объектам в регионе, таким как базы в Ираке, Сирии, а также в странах Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар, Иордания). В прошлом Иран уже наносил ракетные удары по американским базам в Ираке.