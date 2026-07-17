В Иране сообщили о 38 погибших в результате ударов США

Число жертв ударов Соединенных Штатов по Ирану в ходе последней атаки увеличилось до 38. Пострадавших более 400, написал глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур в соцсети X.

«К 06:30 (06:00 мск. — “Ъ”) число раненых в результате американских атак превысило 400 человек, 38 соотечественников погибли», — подчеркнул господин Керманпур. Он уточнил, что среди погибших — три женщины и один ребенок. Кроме того, 22 женщины и девять детей получили ранения.

Вечером 16 июля Вооруженные силы США начали новую волну ударов по Ирану. Об этом объявило Центральное командование США (CENTCOM). Американская сторона бьет по республике пятую ночь подряд, чтобы, как отмечается в пресс-релизе, «ослабить иранский военный потенциал». После сообщения от CENTCOM о взрывах в республике сообщило IRIB.

В ночь на 17 июля США ударили по мостам в Бандар-Хамире. Один из них соединяет Бендер-Аббас с Ларом в провинции Фарс. Удар был нанесен во время движения транспорта, часть людей упала с моста. Как уточнялось, число погибших в результате происшествия достигло семи.