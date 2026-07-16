США объявили о новой волне ударов по Ирану

Вооруженные силы США начали новую волну ударов по Ирану. Об этом объявило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X. Американская сторона бьет по республике пятую ночь подряд, чтобы, как отмечается в пресс-релизе, «ослабить иранский военный потенциал».

После сообщения от CENTCOM о взрывах в Иране сообщило IRIB. По его информации, они слышны в западной части города Бандар-Аббас.

Менее месяца назад, 18 июня, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и прекратили обстрелы. Однако с 8 июля страны возобновили вооруженное противостояние. Перемирие было нарушено после того, как США обвинили Корпус стражей исламской революции в ударах по судам в Ормузском проливе. Прошлой ночью атака США на Иран длилась семь часов. Американские военнослужащие били по объектам вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Ирана.